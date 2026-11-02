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Tek što su prebrojani izborni glasovi u Srbiji, premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti prešao je u direktnu političku ofanzivu - otvoreno ispostavljajući uslove budućoj vlasti u Beogradu i stavljajući do znanja da od novih snaga ne očekuje kompromis, već "promenu pristupa Beograda prema Republici Kosovo".

Jasna poruka

- Trenutno znamo ko je izgubio vlast u Srbiji, ali još ne znamo ko ju je osvojio. Nadamo se da će ovu promenu pratiti i pozitivan odnos zvaničnog Beograda prema Republici Kosovo i Albancima u Preševu, Bujanovcu i Medveđi - rekao je Kurti, dodajući da očekuje od Srbije suočavanje sa prošlošću, denacifikaciju političkog diskursa, institucionalnu dekriminalizaciju i unutrašnju demokratizaciju koja bi uz normalizaciju imala epilog "uz međusobno priznanje”.

Član predsedništva SNS Danijela Nikolić kaže za Kurir da se iza Kurtijeve diplomatske formulacije o „normalizaciji odnosa” krije vrlo konkretan politički cilj – da Srbija prihvati tzv. Kosovo kao nezavisnu državu, odnosno uspostavljanju odnosa između dve navodno ravnopravne države.

- A to priželjkuje i deo međunarodne zajednice koji je priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i koji godinama nastoji da pitanje statusa zatvori u korist Prištine. Takvim nastojanjima su se Beograd, Aleksandar Vučić i predstavnici sada bivše državne vlasti na svim nivoima odlučno suprotstavljali. Kurti otvoreno veruje da bi sa novom garniturom mogao da dobije ono što od Vučića nikada nije mogao - priznanje tzv. Kosova. Sada, po svemu sudeći, veruje da su se promenom vlasti u Beogradu stvorili uslovi da taj cilj konačno ostvari - navodi Danijela Nikolić i dodaje da Kurti ne govori samo o promeni političkog kursa već "praktično unapred određuje šta bi promena vlasti morala da znači".

- Zato izjave Aljbina Kurtija o promeni vlasti u Beogradu ne treba posmatrati kao usputni politički komentar. One predstavljaju jasnu poruku o tome šta Priština očekuje od nove političke garniture u Srbiji - naglašava Nikolićeva.

Danijela Nikolić Foto: Privatna arhiva

Upozorava i na to da se normalizacija ne može graditi na jednostranim pritiscima dok se Prištini godinama toleriše kršenje osnovnih ljudskih prava srpskog naroda na Kosmetu.

- Normalizacija nije kapitulacija, dijalog nije priznanje, a kompromis nije odricanje od sopstvene države. Kosovo i Metohija nisu ni izborni plen, ni politički dug, niti valuta kojom se kupuje politička podrška - navodi Danijela Nikolić.

Diskreditacija

Politikolog Ognjen Gogić u izjavi za Kurir kaže da Aljbin Kurti strahuje da bi uspostavljanje normalnih odnosa i ekonomske saradnje potpuno potisnulo pitanje formalnog priznanja.

Politikolog Ognjen Gogić Foto: Kurir Televizija

- Zbog toga i insistira na tome da je situacija neodrživa bez međusobnog priznavanja - ističe Gogić i ocenjuje da su Kurtijeve poruke prvenstveno namenjene domaćoj javnosti u pokušaju da se unapred diskredituje nova politička snaga u Beogradu.

- Premijeru privremenih prištinskih institucija ne odgovara promena međunarodne percepcije o Srbiji. Pobeda Studentske liste izazvala je velike simpatije u regionu i svetu, pa i među mlađim Albancima na Kosovu i Metohiji. Kurtiju i tamošnjoj eliti to ne odgovara, jer im je za unutrašnju politiku i homogenizaciju društva neophodan što gori neprijatelj. Zato on namerno koristi teške reči poput „denacifikacije”, pokušavajući da poruči kako su i studenti isti kao prethodna vlast i da podjednako predstavljaju opasnost. Time želi da spreči pomisao da u Beogradu postoji neko s kim se može normalno razgovarati. Njemu je cilj da niko na Zapadu novoj vlasti ne pruži šansu ili „grejs period”, jer se plaši da bi Beograd u očima međunarodne zajednice mogao postati znatno prihvatljiviji partner od Prištine - zaključuje Gogić.

Studentska lista o KiM: Ustav Srbije jedina platforma

Studentska lista se zvanično protivi priznavanju nezavisnosti Kosova i njegovom članstvu u međunarodnim organizacijama, bazirajući svoju platformu na poštovanju Ustava Srbije, prema kojem je Kosovo i Metohija sastavni deo njene teritorije.

Studentska lista, izborna noć 25. oktobra 2026. Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prvi na listi, Ilija Srdanović, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će nova vlast nastaviti dijalog pod okriljem Evropske unije. On je naglasio da će poštovati političke sporazume koje je potpisala prethodna vlast (uključujući Briselski sporazum iz 2013. godine), ali da će se u daljim razgovorima rukovoditi Ustavom Srbije. Platforma o daljoj budućnosti Kosova biće isključivo u ustavnim okvirima.

Prema programu i izjavama kandidata, prioritet Studentske liste na KiM biće sprečavanje egzodusa srpskog stanovništva, jačanje autonomije srpskih zajednica i podrška institucijama u zdravstvenom i obrazovnom sistemu koje finansira Beograd.