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Na nedavno održanom Glavom odboru Srpske napredne stranke (SNS) sadašnji predsednik iste Miloš Vučević predložio je nosioca njihove izborne liste Aleksandra Vučića za novog predsednika stranke. Pitali smo sagovornike Kurira da li povratak Vučića na čelo "naprednjaka" može biti upravo taj odlučujući faktor za opstanak stranke i garant da će SNS izbeći sudbinu DOS, DS, DSS koji su nakom odlaska sa vlasti izgubile svoj politički značaj?

Analiza Kurira pokazuje da se ne očekuju bilo kakvi disonantni tonovi povodom izbora Vučića za predsednika SNS ili borba za prevlast u samoj partiji, a sgovornici ocenjuju da će ova homogenost i okupljanje oko nekadašnjeg predsednika Republike biti odlučujući faktor u budućnosti stranke.

Graovac: Ne očekujem istu sudbinu

Analitičar i istoričar Srđan Graovac ocenjuje za Kurir da se u prošlosti Srbije često dešavalo da stranke koje odu sa vlasti dožive cepanje, rasparčavanje i smenu rukovodstva i na kraju odu u političku istoriju, ali da ne predviđa takav scenario za SNS.

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- Predlog Miloša Vučevića je logičan, jer je Vučić neko ko ima najveći autoritet u stranci ali i volju i energiju da nastavi političku borbu. Svakako je ličnost oko koje se ljudi u SNS okupljaju, a ne - dele. U prošlosti, stranke koje su odlazile sa vlasti obučno su na svom čelu imale čoveka koji je izazivao podele u samoj stranci. Ipak, mislim da podele u članstvu ali i među istaknutim "naprednjacima" oko buduće uloge Vučića u SNS zaista ne postoji i mislim da su jednoglasno podržali i da će podržati ideju da Vučić bude ponovo lider stranke i da je zapravo on vodi kroz možda najteži period u njenom postojanju- ocenjuje Groavac i dodaje:

- Zato ne očekujem da SNS doživi sudbinu DS ili nekih drugih stranaka iz prošlosti ili dojučerašnje opozicije, jer kako u njenoj bazi među članstvom, tako i u vodećem sloju naprednjaka, se ispravno rezonuje da samo Vučić ima kapacitet da obnovi moć stranke i da vrati je na poziciju vodeće političke organizacije u zemlji.

Glišić: SNS će biti još jači

I samoj Srpskoj naprednoj stranci vlada stav je upravo Aleksandar Vučić taj koji treba da bude ne čelu stranke i predvodi nove političke borbe. Predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić kaže za Kurir da nema nikakvu dilemu i da je siguran da će SNS ne samo opstati, već i sa Aleksandrom Vučićem na čelu krenuti i u dodatno jačanje.

Darko Glišić Foto: RINA

- Milos Vučević je vodio stranku u najtežem periodu, punom izazova i sačuvao je jedinstvo. Sada, svi okupljeni oko Aleksandra Vučićakrećemo u odlučnu borbu za istinu, pravdu i borbu protiv terora. Siguran sam da i oni koji su glasali za sadašnji režim nisu srećni i imaju strah kada vide svakodnevno divljanje i maltretiranje ljudi. Stranka će ne samo opstati sa Vučićem na čelu već će dodatno ojačati - govori Glišić.

Da podsetimo, predsednik SNS Miloš Vučević je na početku obraćanja tokom nedavno održanog GO predložio da se donese odluka o sazivanju vanredne skupštine SNS za 13. decembar.

Foto: Ilija Ilić

- Gde ćemo birati novo stranačko rukovodstvo, organe stranke, i spremiti stranke za period koji je pred nama. Verujem da je to fer i demokratski, da položimo račune u našoj kući, u našoj porodici, za ono što smo radili u prethodnom periodu. I da stranka sa novim optimizmom i snagom, koliko kod da je teško bude spremna za buduće političke izazove, da SNS povede u političku borbu Srbiju protiv terora - rekao je on i predložio Aleksandra Vučića za novog predsednika SNS, što su prisutni pozdravili aplauzom.