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Posle ponovljenih izbora na 53 biračka mesta, Republička izborna komisija (RIK) objavila je rezultate sa svih 8.392 biračka mesta na vanrednim parlamentarnim izborima. Da objavi ukupan izveštaj o rezultatima izbora, RIK ima 96 sati. Nakon toga počinju da teku rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine.

Prema zakonu, birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na samom biračkom mestu, a lokalna izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi za sva biračka mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji zbirni izveštaj o rezultatima glasanja. U roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja, RIK donosi i objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima izbora.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora, RIK rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike po njihovom redosledu na izbornoj listi.

U raspodeli poslaničkih mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali. Izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i onda kada dobije manje od tri odsto glasova.

Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, mandati narodnih poslanika se potvrđuju na prvoj sednici Narodne skupštine. Sednicu saziva predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva - u ovom slučaju Ana Brnabić - tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja rezultata izbora.

Kako je danas za TV Pink rekla Ana Brnabić, ona će konstitutivnu sednicu novog saziva Skupštine Srbije sazvati čim RIK proglasi konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora.

Ana Brnabić Foto: Milos Tesic/ATAImages

- Pošto je u mojoj nadležnosti da, čim RIK proglasi finalne rezultate, sazovem Narodnu skupštinu, da se potvrde mandati, ja ću to uraditi u najkraćem mogućem roku, a nakon toga njima teče rok da formiraju vladu - rekla je Brnabićeva.

Potvrđivanjem mandata najmanje dve trećine narodnih poslanika konstituisan je nov saziv Narodne skupštine, čime prestaje mandat prethodnog saziva parlamenta.