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Član Republičke izborne komisije (RIK) David Krstić izjavio je da se konačni rezultati izbora očekuju najkasnije početkom naredne nedelje, nakon čega počinju da teku rokovi za dodelu poslaničkih mandata i konstituisanje novog saziva Skupštine Srbije. Prema njegovim rečima, konstitutivna sednica mogla bi da bude održana najkasnije do 10. decembra, dok bi predsednički izbori, ukoliko budu raspisani za 27. decembar.

Član Republičke izborne komisije (RIK) David Krstić kazao je za N1 da izborne komisije koja su imale ponavljanje imaju rok od 96 sati, koji je počeo da teče sinoć od 20 časova nakon zatvaranja biračkih mesta, da donesu zbirne izveštaje, a nakon toga Republička izborna komisija ima 96 sati da donese konačni izveštaj o rezultatima izbora.

- Ja očekujem da će se to desiti najkasnije do kraja nedelje, eventualno početkom sledeće nedelje. Nakon toga počinje da teče rok od 10 dana kada RIK svojim rešenjima dodeljuje mandate narodnim poslanicima sa izbornih lista. Od tog trenutka kada donese ukupni izveštaj svakako počinje da teče rok za odlazeću predsednicu Narodne skupštine da sazove Narodnu skupštinu tako da se ona održi u roku od 30 dana od objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora - objasnio je Krstić i dodao da se konstitutivna sednica se prema tome može održati najkasnije do 10 decembra.

Član Republičke izborne komisije David Krstić Foto: Printscreen N 1

To zavisi takođe od, kako kaže, toga kada će biti donet ukupni izveštaj izbora, kao da li će biti dodatnih osporavanja na biračkim mestima na kojima su izbori ponovljeni,a nakon konstituisanja Narodne skupštine rok je 90 dana za izbor nove Vlade Republike Srbije.

Predsednički izbori

Kada je reč o izborima za predsednika Srbije, sa stanovišta rokova, poslednji rok za njihovo raspisivanje - da bi se oni održali 27. decembra - jeste 26. novembar.

- To je u onom slučaju ako bi kampanja trajala minimalno 30 dana. Po postojećem stanju te izbore bi trebalo da raspiše odlazeća predsednica Skupštine, međutim, ukoliko se eventualno konstituiše nova Skupština i izabere novi predsednik Narodne skupštine, onda će on imati tu dužnost da raspiše izbore - objašnava Krstić.