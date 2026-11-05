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Pobeda Studentske liste na parlamentarnim izborima označila je kraj jedne ere na političkoj sceni Srbije, a reakcije koje stižu od ključnih svetskih aktera pokazuju da međunarodna zajednica nema nameru da gubi vreme.

Dok se prave planovi za formiranje vlade, iz inostranstva stiže jasna slika o budućoj politici, od ohrabrenja sa Zapada do opreznih poruka sa Istoka. Analitičari u tome vide jasan signal - podrška Brisela novoj vlasti postojala je i pre samih izbora, te je sasvim prirodno što se nastavila i nakon dolaska na vlast, jer su im se, kako kažu, ciljevi poklopili.

Prvo čestitke

Kremlj se prvi oglasio nakon objave izbornih rezultata, istakavši da visoko ceni doprinos Aleksandra Vučića rusko-srpskim odnosima, uz nadu da će on i kao lider opozicije nastaviti da doprinosi saradnji dve zemlje.

Sjedinjene Američke Države čestitale su Studentskoj listi, uz želje za mirnu i urednu tranziciju vlasti, kao i za dalje unapređenje strateškog partnerstva između SAD i Srbije.

Brojni evropski zvaničnici, među kojima su evropska komesarka za proširenje Marta Kos, predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, čestitali su pobedu uz poruke da će Brisel aktivno podržavati reforme i evropski put Srbije.

Marta Kos je vrlo brzo nakon razgovora sa Srdanovićem i čestike jasno poručila:Srbija će teško napredovati na putu ka Evropskoj uniji ukoliko ne uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom EU, uključujući i odnos prema Rusiji.

Čestitke su upućene i iz Berlina, od strane savezne vlade i kancelara Fridriha Merca, kao i iz Pariza, gde je predsednik Francuske Emanuel Makron obavio telefonski razgovor sa nosiocem liste Ilijom Srdanovićem. Pobedu je čestitao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, izrazivši uverenje u nastavak dijaloga i poštovanja međunarodnog prava.

Podrška

Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije izjavio je za Kurir da je Studentska lista imala podršku i pre samih izbora, te da je normalno da ih i sada Evropska unija podržava kada su došli na vlast.

- Ono što se može zaključiti je da je cilj Evropske unije i Studentske liste bio to što se stalno govorilo da treba da se uspostavi, a to je vladavina prava i demokratija, odnosno da ne bude više nedemokratije u Srbiji, nekakav red u medijima i slično. Jednostavno su im se poklapali interesi i zajednički će raditi na tome. Ono što je mene možda malo začudilo u prvom trenutku je to što je Evropska unija izašla sa tezom da oni prvo što treba da urade jeste da uvedu sankcije Rusiji,koja je istakla da podržava ono što je činio Aleksandar Vučić, te da se nadaju da će u istom smeru i nastaviti - kaže Zečević.

Slobodan Zečević Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, uvođenje sankcija Rusiji ne bi trebalo da bude prioritet u ovom trenutku, već vladavina prava.

- Prvo šta treba da urade je da dobiju IBAR, uverenje da su ispunili poglavlja 23 i 24, koji se odnose na vladavinu prava i demokratske političke institucije i slobodu medija. Znači, to je prioritet i mislim da će da rade na tom putu i u tom smeru. Imate tu desnicu koja sigurno podržava neuvođenje sankcija Rusiji, a imate i liberalni centar i levicu. Ova desnica poštuje ono što je uradio Aleksandar Vučić.

To se tiče onoga što je on uradio, a to je ekonomska situacija koja je bila dobra i stabilna u Srbiji. Mi smo imali ekonomski rast u poslednje vreme, važne infrastrukturne projekte. Tako da, sa te strane, trebalo bi da postoji određeni ekonomski kontinuitet napretka, ali da je sve bilo dobro, ne bi Aleksandar Vučić izgubio izbore. Tu su bile praznine kada je reč o demokratizaciji srpskog društva, vladavini prava i medijskoj slici koju smo imali, tako da će Studentska lista baciti akcenat na to kada je reč o evropskim integracijama i kada je reč o saradnji sa Zapadom u tom pogledu - kazao je Zečević.

Uzdržanost

Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije kaže za Kurir da građani Srbije još uvek ne znaju program pobednika izbora.

Aleksandar Lukić Foto: Kurir Televizija

- Međutim, može se naslutiti da će nova vlada biti izrazito anacionalna i levo neoliberalno dženderistički orijentisana. Za sada, sve poruke koje su stigle od stranih, evropskih zvaničnika su manje-više kurtoazne. Primetna je, međutim, Trampova, Putinova i Sijeva uzdržanost, tj. nismo zapazili njihove lične čestitke. Razlog za to je upravo u vrlo verovatnoj budućoj politici koja neće biti naklonjena antiglobalističkim i suverenističkim idejama. Što se tiče otvorenih vrata Evropske unije, ona su bila i do sada "otvorena", ali je ulaz bio uslovljen različitim stvarima na koje Vučić nije hteo da pristane i zato je i srušen. I za novu vlast važiće isti zahtevi od čijeg ispunjavanja će zavisiti podrška onih centara moći koji su ih i doveli na vlast - smatra Lukić.