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Vanredni parlamentarni izbori su završeni i na njima je pobedu odnela Studentska lista dobivši masovnu podršku naroda, dok se Srpska napredna stranka (SNS) preselila u opoziciju kao najjača partija. U ovom vakuumu formalno i dalje postoji Vlada Đure Macuta u tehničkom mandatu koja je već duže vreme narodu i medijima nevidljiva, dok Studentska lista uporno podseća da nisu zvanično preuzeli vlast!

Sagovornici Kurira upozoravaju da ovaj tranzicioni period sve više podseća na neku vrstu bezvlašća, kao i da period nestabilnosti mora da se završi što pre kako ne bismo trpeli ozbiljne ekonomske i druge posledice.

Politički analitičar Dragoljub Anđelković objašnjava za Kurir da je tehnička Vlada sada nema legitimitet, iako ima legalitet, ali da više nema autoritet u sistemu i na nju se "ne obraća pažnja".

Dragoljub Anđelković Foto: Screenshot

- Srbija je od 5. oktobra 2000. godine postepeno uvodila princip nezavisnih institucija i autonomnog funkcionisanje sistema u državnom aparatu, sudstvu, tužilaštvu... Sve je to nominalno "nezavisno" i treba da radi samo od sebe, ali nezavisnost je stvar koja je pisala samo na papiru. Istina je da su mnogi tokom godina postupali u skladu sa političkim direktivama i interesima, a ne u skladu sa zakonom. Zato, sada kada tehnička Vlada nema autoritet, neki u sistemu su počeli da rade po zakonu i pošteno.

Drugi, pokušavaju da se dodvore budućoj vlasti tako što se trude da pretpostave šta bi ta vlast želela od njih, dok treći koriste ovo vreme za lične sukobe, stare osvete i pokušaja preraspodela bogatstva i funkcija. Opšti haos, jer nezavisne institucije postoje samo formalno i neki se ponašaju kao pušteni sa lanca, rade kako oni hoće "dok niko ne gleda", dok drugi vide priliku za pošten rad. Radi se o tome da dobar deo građana ovde nema ni političku, ni administrativnu kulturu i navikli su nekom da služe - govori Anđelković i dodaje da unutar same Studentske liste ima nekoliko centara moći koji su se okupili oko ideja rušenja vlasti:

- Razni centri šalju razne poruke, imamo i sjajne, ali i one pokvarene namere. Ovo stanje može biti opasno ako potraje i zato je važno da se što pre formiraju institucije, da nova vlast preuzme odgovornost i da izgradi novi sistem i postavi stvari kako treba. Ne može sistem da se ostavi da radi po inerciji, ili da očekujemo da će srbija postati pravna država po inerciji, sistem mora da se menja. Ne smemo izazivati nestabilnost jer to može da bude veoma opasno za biznis, strane investicije...

Marta Kos se sastala sa Studentskom listom u Briselu: Odbili da kažu ko je bio na sastanku Komesarka EU za proširenje Marta Kos sastala se ove nedelje u Briselu sa četiri predstavnika Studentske liste, što je prvi kontakt ovog pokreta sa visokim EU zvaničnicima od ubedljive pobede na izborima u Srbiji. Kako pišu beogradski mediji, razgovori su bili usredsređeni na demokratiju i unutrašnja pitanja Srbije, a ne na popravljanje odnosa sa EU. Kos je potvrdila da se u ponedeljak sastala sa Studentskom listom, baš u trenutku kada je Komisija EU završavala svoju godišnju procenu zemalja kandidata. Međuitm, zanimljivo je da je komisija odbila da potvrdi ko je tačno bio na sastanku sa njom u delegaciji studentske grupe.

Prof dr Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije ocenjuje za Kurir da je zbog države i građana izuzetno važno da se institucije formiraju što pre i da Studentska lista preuzme odgovornost za glasove građana koje je dobila na izborima za formiranje izvršne vlasti.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Nažalost, postoji jedna konfuzija i očigledna nespremnost ljudi koji su pobedili da preuzmu odgovornosti i moram da konstatujem da je do sada već moralo da se izađe pred javnost na mnogo organizovaniji način i da komunikacija o koracima i planovima mora da bude mnogo jasnija i konkretnija. Vidimo da jedna grupacija čita sa papira, nije spremna da odgovara na novinarska pitanja, i dalje se oglašava preko društvenih mreža, a sve se to dešava dok je svako od nas u nekom trenutku pomislio da zemlja "gori" zbog količine dešavanja i preokreta!

Ta netransparentnost u postupanju i tromost me zabrinjava, jer pored kabineta premijera i ministara ima sijaset funkcija gde su potrebni kvalitetni ljudi koji nemaju ovako usporene reakcije. Ipak, gajim optimizam barem za 100 prvih dana Vlade, prvi test će biti nacionalni interes Srbije, očuvanje onog dobrog što je u polju ekonomije, vojske i međunarodnih odnosa uradila prethodna vlast, a zatim i unapređenje toga. Građani imaju velika očekivanja od njih, ali Studentska lista nema vremena, ni kredita da se nešto dugo "premišlja", mora da se radi i to ozbiljno - kaže Miletić.

Vučević: Neće da preuzmu izvršnu i skupštinsku vlast Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je da nova politička većina neće da preuzme i izvršnu i skupštinsku vlast. - Oni nisu uputili zahtev Ani Brnabić kao v.d. predsednika Republike da hitno raspiše izbore za predsednika Srbije, 27. decembar je poslednji datum kada mogu da se održe izbori. Što nas vodi zaključku da oni namerno u ovom prostoru stvaraju ambijent da se dešava sve ovo što se dešava, da nisu odgovorni za to, a odgovorni su od 25. oktobra - rekao je Vučević za TV Niš.

Bivši guverner Narodne banke Srbije i istaknuti kandidat sa Studentske liste Dejan Šoškić naglasio je da bi nova Vlada mogla da bude formirana u narednih mesec dana, nakon formalnog okončanja izbornog procesa i konstituisanja novog saziva Skupštine.

Dejan Šoškić, Studentska lista Foto: Amir Hamzagić / Tanjug

- Vrlo verovatno ćemo u sledećih mesec dana imati Skupštinu i odmah posle toga i Vladu - kazao je Šoškić za Newsmax Balkans, dok su pojedini drugi kandidati bili oprezniji u licitiranju sa vremenom i naglašavali da se u okviru studentskog pokreta još veća i pregovara oko toga ko bi mogao da zauzme koje pozicije u kabinetu u Nemanjinoj 11.

Upitan da li bi prihvatio mesto mandatara, odnosno premijera Srbije ukoliko bi mu takav predlog bio upućen, Šoškić je rekao da bi "o tome razmišljao ako bi predlog došao od studenata i bio rezultat demokratskog procesa".

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