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I nakon što je lista Ujedinjena Srbija izgubila na prevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, a pobedila ju je Studentska lista, nastavili su se napadi na našu zemlju koji dolaze iz Crne Gore.

Naime, portal Aktuelno, kroz tekst Balše Kneževića, napada Dejana Šoškića zbog njegovih izjava o dinastiji Petrović i identitetu Crne Gore, uz poruku da je nova vlast samo nastavak stare politike.

Političke promene u Srbiji očigledno nisu zadovoljile očekivanja dela javnosti u Crnoj Gori.

Iako je pobeda Studentske liste i smena vlasti koju je predvodio Aleksandar Vučić predstavljena kao nova politička stranica u Srbiji, portal Aktuelno već u prvim danima nakon izbora šalje drugačiju poruku: kada je reč o odnosu prema Crnoj Gori, promena vlasti ne mora da znači i promenu politike.

Naslov portala "Aktuelno" Foto: Pritnscreen

U tekstu autora Balše Kneževića posebno se kritikuju izjave Dejana Šoškića, ekonomiste, bivšeg guvernera Narodne banke Srbije i kandidata Studentske liste, koji se pominje kao jedan od mogućih kandidata za budućeg premijera.

- Međutim, i pored svih nagomilanih muka čini se da će Crna Gora i njeno navodno "srBstvo" biti jedno od gorućih pitanja i nove srpske vlasti okupljene oko Studentske liste. Trebalo je samo nešto više od nedelju dana od izborne pobede pa da se lideri nove vlasti u Srbiji posvete Crnoj Gori u kontekstu bajki o "srpskoj Sparti" - navodi Balša Knežević.

Šoškić je gostujući u podkastu "Nemanjina 11" govorio o istorijskom identitetu dinastije Petrović, tvrdeći da su se svi njeni vladari izjašnjavali kao Srbi.

- Svaki od vladara iz dinastije Petrović, svaki, za sebe je govorio da je Srbin. Nema nijednog koji nije. Neki ljudi u Crnoj Gori su zaboravili istorijske činjenice - izjavio je Šoškić.

Upravo ova izjava izazvala je oštru reakciju portala Aktuelno, koji Šoškića optužuje za nepoznavanje crnogorske istorije i pokušaj svođenja crnogorskog nacionalnog identiteta na srpski.

Autor teksta posebno ukazuje na Šoškićevu grešku u predstavljanju porodičnih odnosa unutar dinastije Petrović, navodeći da je Petra II Petrovića Njegoša pogrešno predstavio kao sina Petra I Petrovića.

Knežević osporava i Šoškićevu tvrdnju da su se svi vladari dinastije Petrović izjašnjavali kao Srbi. Prema njegovom tumačenju, odnos pojedinih vladara prema srpskom identitetu bio je složeniji i često povezan sa tadašnjim političkim okolnostima.

U tekstu se posebno pominju Petar II Petrović Njegoš i knjaz Nikola, uz tvrdnju da je srpsko nacionalno izjašnjavanje kod pojedinih predstavnika dinastije imalo političku dimenziju.

Ono što autoru posebno smeta jeste činjenica da se Crna Gora, prema njegovoj oceni, našla među važnim temama nove vlasti u Beogradu već nedelju dana nakon izborne pobede.

Umesto da se nova politička garnitura prvenstveno bavi korupcijom, organizovanim kriminalom, ekonomskim problemima i unutrašnjim reformama, Knežević smatra da se ponovo otvara pitanje nacionalnog identiteta Crnogoraca i istorijskih veza dve države.

Autor takav pristup predstavlja kao nastavak politike koju pripisuje prethodnim vlastima u Srbiji, uz ocenu da se iza promenjenih političkih imena kriju isti stavovi prema Crnoj Gori.

Posebno je oštar prema onima koje naziva "terazijskim Crnogorcima", tvrdeći da upravo oni najvatrenije promovišu srpski identitet Crne Gore.

Knežević zaključuje da promena vlasti u Srbiji nije razlog za optimizam kada je reč o odnosima sa Crnom Gorom. Svoju ocenu iznosi prilično grubom formulacijom, koja je ujedno i naslovna poruka njegovog teksta: