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Ministar pravosuđa Hrvatske Damir Habijan kritikovao je profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandra Maršavelskog zbog savetovanja studenata u Srbiji putem pisama u dnevnim novinama, naglasivši da njegovi postupci nemaju veze s hrvatskom vladom.

- Postupanje profesora Maršavelskog sigurno nisu službena postupanja Vlade niti je to bilo kakav stav Vlade. Dakle, radi se o njegovom očito privatnom angažmanu što je za osobu akademskog statusa odnosno profesora na Pravnom fakultetu zabrinjavajuće i apsolutno neprihvatljivo - rekao je Habijan novinarima u Zagrebu.

Profesor na Katedri za krivično pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski našao se na meti kritika uglavnom hrvatske desnice, ali i odlazeće vlasti u Srbiji, pošto je sam objavio da je upravo on mesecima pod pseudonimom Prijatelj studenata u beogradskom listu Danas objavljivao pisma studentima u kojima ih je savetovao u borbi protiv režima Aleksandra Vučića.

Kritičari u Hrvatskoj su posebno isticali da je Maršavelski sredinom ove godine izabran za člana saborskog Veća za građanski nadzor bezbednosnih službi.

U izjavi za Jutarnji list, Maršavelski je u sredu izjavio da je podneo ostavku na članstvo u tom saborskom telu zaduženom za građansku kontrolu nad radom hrvatskih bezbednosno-obaveštajnih službi.

Ministar pravosuđa, koji dolazi iz vladajuće Hrvatske demokratske zajednice, izjavio je posle sednice Vlade da je „veliki problem“ što je Maršavelski dao Srbiji argument u njenoj tezi da se Hrvatska meša u unutrašno-politička pitanja, prenela je agencija Hina.

- To je rezultat njegovog apsolutno neprihvatljivog rada, pritom nesvestan odgovornosti i rezultata takvog postupanja“, rekao je Habijan i ocenio da se iz postupanja Maršavelskog može videti da se radi o “nekoj aspirantskoj ulozi tajnog agenta u fušu“, što je Habijan dodatno ocenio vrlo zabrinjavajućim.

On je dodao da se radi o osobi koju su na tu poziciju postavile opozicione stranke Socijaldemoktratska partija i Možemo.

- Radi se o osobi koja je kroz svoje javne diskurse i svoje stavove vrlo jasno povezana zapravo s levim političkim opcijama u Hrvatskoj i ja mislim da je zapravo pravo pitanje i za Možemo i za SDP da se izjasne vrlo jasno o načinu na koji je Maršavelski postupao u javnosti - ocenio je ministar i rekao da nema informacije da li je Maršavelski prošao bezbednosnu proveru Sigurnosno-obaveštajne agencije (SOA) tokom ove godine i da li je ona trebalo da uključi šta stoji iza svih optužbi.