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Ministarstvo odbrane najoštrije je osudilo i odbacilo klevete i zlonamerne neistine koje je ražalovani podoficir Novica Antić tokom gostovanja na televiziji N1 izneo na račun rada pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

U saopštenju Ministarstva odbrane javnost se podseća da je Novica Antić, pravnosnažnom presudom Višeg vojnog disciplinskog suda iz 2020. godine izgubio podoficirski čin i da je otpušten iz Vojske Srbije zbog kršenja vojne discipline, kao i da se protiv Antića vodi sudski postupak pred Višim sudom u Novom Sadu za proneveru više od 70 miliona dinara iz Vojnog sindikata!

- Vojnobezbednosna agencija ne poseduje bot centar, Vojnobezbednosna agencija nikada nije primenjivala posebne postupke i mere, odnosno nije pratila niti prisluškivala studente, novinare, političke aktiviste i nije se mešala u političke procese i dešavanja u Republici Srbiji, kako to tvrdi ražalovani podoficir - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

U njemu se dodaje da Antić svojom izjavom obmanjuje javnost "iznoseći, bez bilo kakvih dokaza, potpuno netačne i proizvoljne ocene o radu i postupanju pripadnika Vojnobezbednosne agencije".

- Izjava na N1 predstavlja pokušaj da se uruši ugled ne samo Vojnobezbednosne agencije, već celog Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i njime se vređa dostojanstvo ljudi koji obavljaju ključne dužnosti u sistemu odbrane i brinu o bezbednosti zemlje i svih građana - dodaje se.

Navodi se i da su Ministarstvo odbrane i Vojnobezbednosna agencija prethodnih godina uložili veliki trud i napor ne samo na odabiru već i zadržavanju kadra IT struke.

- Pripadnici agencije koji rade u IT sektoru su birani sa posebnom pažnjom i po posebnim kriterijumima, pored vrhunskog uspeha tokom školovanja odlikuju ih i visoke moralne i patriotske osobine, te je stoga nedopustivo da bilo ko svojim paušalnim i nestručnim izjavama pokušava da umanji znanje i stručnost ovih ljudi. Naglašavamo da pripadnici Vojnobezbednosne agencije izvršavaju svoje zadatke profesionalno i odgovorno u potpunosti poštujući Ustav Republike Srbije, Zakon o Vojsci Srbije, Zakon o Vojnobezbednosnoj i Vojnoobaveštajnoj agenciji i druge normativno-pravne akte - navodi se u saopštenju.

Ministarstvo okdbrane navodi da je potpuno jasno da ražalovani podoficir Antić iznosi paušalne i neistinite ocene podstaknut ličnim animozitetom prema sistemu odbrane i pojedinim pripadnicima Vojnobezbednosne agencije.