Najvažniji zadatak uoči predstojeće zime biće obezbeđenje energenata. Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavila je je da se čeka da srpska strana forimira Vladu i pošalje zvaničan zahtev za razgovor o gasnom aranžmanu. Od 1. marta 2027. godine trebalo bi da bude uveden obavezni vojni rok u Srbiji, a planiran je i nastavak ulaganja u jačanje i modernizaciju VS.

Potrebno je podići kvalitet nastave u Srbiji i modernizovati je, ali depolitizovati prosvetu, dok postoje indicije da će Zakon o udžbenicima koji uvodi konecept udžbenika od nacionalog značaja biti ponovo razmatran.

Neophodno je smanjivanja lista čekanja na operacije i neke preglede, ali i rešavanje pravnog statusa načelnika klinika, koji su godina u v.d. statusu.

Očekuje je nastavak radova u okviru Expo i velikih infrastrukturnih projekata, a najavljena je i revizija i ispitivanje građevinskih ugovora i pojedinih zakona.

Predstavnici Studentske liste više puta su poslali poruku da Srbija ostaje na putu EU intergacija, strateškog dijaloga sa Amerikom, da neće uvoditi sankcije Rusiji ili će to pitanje staviti na referendum, a odbrana srpskih interesa na KiM mora da ostane najvažniji zadatak. Potrebno je da se uredi MUP, ali i službe bezbednosti, jer zemlju svakodnevo potresaju hapšenja najviših načelnika policije.

Potrebno je obezbediti budžetsku stabilnost: zadržati stabilan kurs dinara, redovnu isplatu plata i penzija ali i uvesti transparentnije upravljanje javnim finansijama.

Potrebna je efikasnija primena već postojećih zakona i delotvornija borba protiv korupcije.