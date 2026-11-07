ŠTA ČEKA NOVE MINISTRE? Budžet, energenti, reforme... Biće PUNE RUKE posla za kabinet u Nemanjinoj 11!
- Nova vlada u Nemanjinoj 11 imaće hitne zadatke: energenti, kurs dinara, plate i penzije, uz stabilnost budžeta i javnih finansija.
- Prioriteti su i zdravstvo, prosveta, policija i odbrana - od kraćih lista čekanja i boljih udžbenika do mogućeg vojnog roka i jačanja vojske.
- Najavljuju se i revizija velikih infrastrukturnih ugovora, nastavak radova na Expo projektu i oštrija borba protiv korupcije.
Republička izborna komisija (RIK) objavila je u četvrtak konačne rezulatate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra u Srbiji i juče dodelila mandate poslanicima, što znači da je počeo da teče rok od 30 dana tokom kojih mora da se konstituiše Skupština, a zatim i rok od 90 dana za izbor nove Vlada Srbije.
I predsednica Parlamenta Ana Brnabić najavila je da će zakazati skupštinsko zasedanje čim RIK objavi konačne rezulatate, a visoko rangirani kandidat na Studentskoj listi, koja je odnela ubedljivu izbornu pobedu, Dejan Šoškić kazao je da ćemo u narednih mesec dana imati novu Vladu.
Iako je i dalje nepoznato ko će biti novi članovi kabineta u Nemanjinoj 11, poprilično je jasno šta će biti neki od njihovih prvih zadataka, ali i problema. Sagovornici Kurira ističu da će među prioritetnim stavkama svakako biti: energetska sigurnost, kurs dinara, plate i penzije, ali da će "pune ruke posla" imati i ministri građevinarstva i infrastrukture, zdravlja, prosvete, policije, odbrane...
A uspeh nove Vlade meriće se sposobnošću da obezbede kontinuitet onoga što je dobro, isprave ono što ne funkcioniše i ostave efikasnije institucije!
Dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu, objašnjava za Kurir da je bi prvi zadatak svakog novog ministra trebalo bi da bude objektivan presek zatečenog stanja i funkcionalna analiza resora: kadrova, nadležnosti, finansija, započetih projekata i kvaliteta usluga građanima.
- Izazovi su brojni, u finansijama to su budžetska stabilnost i efikasnost javne potrošnje, u privredi produktivnost i podrška preduzetništvu, u poljoprivredi položaj proizvođača i prehrambena sigurnost. Zdravstvo zahteva kraće liste čekanja, prosveta kvalitetnije obrazovanje, a energetika sigurnost snabdevanja i održive investicije. Interesi velikih sila ne podudaraju se uvek, pa će zaštita interesa Srbije zahtevati aktivnu, promišljenu diplomatiju i veštinu pregovaranja. Energetika je dobar primer: dok EU postavlja sve zahtevniji okvir energetske politike, Moskva najavljuje razgovore o novom gasnom aranžmanu nakon formiranja vlade i dostavljanja zvaničnih zahteva. U takvim okolnostima neophodno je obezbediti sigurnost snabdevanja, predvidljivost i ekonomski prihvatljiva rešenja - govori dr Rabrenović, koji se usavršavao na prestižnoj Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE).
On posebno ukazuje na potrebu profesionalizacije državne uprave, smanjenja broja vršilaca dužnosti, transparentnijeg upravljanja javnim investicijama, jačanja vladavine prava i nezavisnosti institucija, kao i delotvornije borbe protiv korupcije.
- Program Studentske liste u 11 tačaka postavlja ambiciozne ciljeve, cije ostvarivanje zahteva strucne kadrove, kvalitetne propise i realne izvore finansiranja. Najnoviji izveštaj Evropske komisije, od 4. novembra, predstavlja važan orijentir za reforme. Kvalitet zakonodavstva ne meri se brojem usvojenih zakona, već njihovim stvarnim efektima. Šteta je da se dobar projekat zaustavi samo zato što ga je započela prethodna vlast, ali je podjednako štetno da se loš projekat nastavi samo zato što je u njega već uložen novac... Uspeh novih ministara neće se meriti brojem najava, već sposobnošću da obezbede kontinuitet onoga što je dobro, isprave ono što ne funkcioniše i ostave efikasnije institucije.
Najvažniji zadatak uoči predstojeće zime biće obezbeđenje energenata. Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, izjavila je je da se čeka da srpska strana forimira Vladu i pošalje zvaničan zahtev za razgovor o gasnom aranžmanu. Od 1. marta 2027. godine trebalo bi da bude uveden obavezni vojni rok u Srbiji, a planiran je i nastavak ulaganja u jačanje i modernizaciju VS.
Potrebno je podići kvalitet nastave u Srbiji i modernizovati je, ali depolitizovati prosvetu, dok postoje indicije da će Zakon o udžbenicima koji uvodi konecept udžbenika od nacionalog značaja biti ponovo razmatran.
Neophodno je smanjivanja lista čekanja na operacije i neke preglede, ali i rešavanje pravnog statusa načelnika klinika, koji su godina u v.d. statusu.
Očekuje je nastavak radova u okviru Expo i velikih infrastrukturnih projekata, a najavljena je i revizija i ispitivanje građevinskih ugovora i pojedinih zakona.
Predstavnici Studentske liste više puta su poslali poruku da Srbija ostaje na putu EU intergacija, strateškog dijaloga sa Amerikom, da neće uvoditi sankcije Rusiji ili će to pitanje staviti na referendum, a odbrana srpskih interesa na KiM mora da ostane najvažniji zadatak. Potrebno je da se uredi MUP, ali i službe bezbednosti, jer zemlju svakodnevo potresaju hapšenja najviših načelnika policije.
Potrebno je obezbediti budžetsku stabilnost: zadržati stabilan kurs dinara, redovnu isplatu plata i penzija ali i uvesti transparentnije upravljanje javnim finansijama.
Potrebna je efikasnija primena već postojećih zakona i delotvornija borba protiv korupcije.
Osnivanje tužilačke policije
Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije kaže za Kurir da očekuje da jedan od prvih stvari koje bude uradila nova Vlada bude - osnivanje tužilačke policije, ali i da očekuje da se istraga oko pada nadstrešnice stavi kao prioritet.
- Mnogo je teško govoriti o prvim potezima ministra sa Studentske liste jer je većina njihovog programa bila zasnovana na smeni Vučića, ali postoje najave o uvođenje tužilačke policije, što će je teško da se uradi bez kršenja Ustava. Postoje najave izmena zakona o radu i skraćivanju radne nedelje na četiri dana, ali ispada onda da će istu platu i staž imati oni koji rade 40 sati i 32 sata? Nerealno. Mišljenja sam da će se sada odustati od uvođenja obaveznog vojnog roka, ali i nacionalnih udžbenika. Sudbinu Expo je takođe teško predvideti, iako je naš privredni rast umnogome zavisio upravo od toga.. Međutim, Studentska lista imala je stav da je to sve trebalo mnogo manje da košta, da je sve urađeno zbog korupcije i očekujem da dokažu da li je to tako ili nije. Ipak, očekujem od nove vlasti da nastavi da gradi infrastrukturne objekte, pa i nastavi sa Expom. Neka se korupcija ili zloupotrebe dokaže sudskim putem i neka krivci odgovaraju, ali razvoj zemlje ne treba da stane zbog toga - smatra Lukić i dodaje da nacionalna pitanja poput Kosova i Metohije moraju da se nađu na stolu.
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Kurir Politika