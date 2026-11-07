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Promena političkog kursa u Srbiji mogla bi da otvori prostor za više slobode, dijaloga i rešavanje dugogodišnjih problema između Beograda i Zagreba, smatra predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac.

Srpska zajednica u Hrvatskoj sa odobravanjem prati političke promene u Srbiji, uz očekivanje da bi nova vlast mogla da doprinese smirivanju odnosa između Beograda i Zagreba, ali i poboljšanju položaja Srba u Hrvatskoj.

Pupovac je u razgovoru za RTS ocenio da među Srbima u Hrvatskoj preovlađuje pozitivan odnos prema promenama u Srbiji, jer ih vide kao mogućnost za izlazak iz atmosfere političkih napetosti koja je poslednjih godina opterećivala i njihov svakodnevni život.

- Zaoštravanje odnosa Beograda i Zagreba, praćeno političkim porukama namenjenim učvršćivanju pozicija vlasti u obe zemlje, posebno se negativno odražavalo na srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Takva atmosfera ograničavala je osećaj slobode i podsticala nesigurnost i strah, dok su se političke frustracije i netrpeljivost neretko usmeravale prema Srbima i njihovim organizacijama. Zbog toga od nove vlasti očekujem smanjenje međudržavnih tenzija i stvaranje uslova u kojima će srpska zajednica moći slobodnije da zastupa svoje interese - naveo je Pupovac.

Objašnjavajući razloge udaljavanja od prethodne vlasti u Beogradu, Pupovac je kao jedan od ključnih problema izdvojio korišćenje položaja Srba izvan Srbije i njihovog istorijskog stradanja za izgradnju i očuvanje političke moći u samoj Srbiji. On je istakao da smatra da se stradanje Srba u Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata, ali i tokom raspada Jugoslavije, nije koristilo prvenstveno za razvijanje istinskog sećanja i saosećanja sa žrtvama, već kao sredstvo političkog jačanja.

- Takav pristup dodatno je produbljivao neprijateljstvo između dve države, postepeno smanjivao prostor za saradnju i na kraju doveo do gotovo potpunog prekida komunikacije sa prethodnim vlastima u Srbiji - konstatovao je Pupovac.

Na osnovu dosadašnjih poruka predstavnika Studentske liste, Pupovac je ocenio da se može prepoznati opredeljenje za mir, dijalog i uspostavljanje ravnopravnih odnosa Beograda i Zagreba. On je potvrdio da je bilo kontakata sa predstavnicima Studentske liste, kojima je čestitao izbornu pobedu, kako neposredno tako i javno, uz želje za uspeh novog političkog pokreta i građana Srbije.

Ipak, smatra da novoj vlasti, osim podrške i sreće, predstoji i velika odgovornost. Kao posebno važne zadatke izdvojio je jačanje institucija, ustavnog poretka i međunarodnog položaja Srbije, naročito u odnosima sa državama nastalim raspadom Jugoslavije.

Foto: Massimo Mei / Alamy / Profimedia, Rob CROES/NOS TV / AFP / Profimedia, JOEL ROBINE / AFP / Profimedia, Printscreen/Facebook/Obnovimo Krajinu

Pupovac smatra da bi Srbija i Hrvatska trebalo da obnove svest o stradanju pripadnika oba naroda, ali i da omoguće istinsko suočavanje sa sopstvenim žrtvama. Upozorio je da se danas nedovoljno poznaje čak i stradanje sopstvenog naroda, dok je razumevanje patnje drugih dodatno potisnuto političkim podelama.

Zbog toga se zalaže za komemoracije koje neće biti organizovane kao politički spektakli niti korišćene za ostvarivanje dnevnih političkih ciljeva, već kao dostojanstveni događaji posvećeni ljudima koji su izgubili živote.