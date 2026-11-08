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Promena vlasti u Beogradu otvara pitanje budućeg pravca politike prema Kosovu i Metohiji i odnosa nove vladajuće većine sa Srpskom listom koja je politički predstavnik ogromne većine Srba na KiM!

Dok predstavnici Studentske liste najavljuju preispitivanje dosadašnjih briselskih dogovora i isključuju bilo kakav vid saradnje sa Srpskom listom, politički analitičari ukazuju na nužnost očuvanja finansijske stabilnosti i socijalnih davanja za Srbe na KiM, ali i na potrebu pragmatične koordinacije kako institucionalni prostor ne bi ostao nezaštićen.

Različiti mehanizmi

Jugoslav Gašić, kandidat Studentske liste za poslanika u Narodnoj skupštini Srbije, najavio je da neće biti saradnje sa Srpskom listom na Kosovu i Metohiji, a da će predstavnici nove vlasti preispitati šta je sve dogovoreno Briselskim i drugim međunarodnim sporazumima, kako bi mogli da deluju i ispravili sve negativno, a što je moguće ispraviti.

Jugoslav Gašić Foto: Printscreen RTS

- Nema saradnje sa Srpskom listom. Sa nekim ko je za sve vreme glavni i odgovorni krivac za ovakav položaj Srba, zaista s njima nema nikakve saradnje. Imaju određene institucionalne položaje na koje mi ne možemo da utičemo, ali im ti položaji neće biti zaštita od potencijalne krivične odgovornosti za dela koja su uradili. Postoje različiti mehanizmi, ono što je najbitnije biće kontrolisani. Bilo kakva promena u Beogradu, čak i kozmetičke prirode u vladi, daje neke posledice i efekte na Kosovu i Metohiji, a promena vlasti koja je politički zemljotres, gde smo poslali SNS u istoriju, nesumnjivo će dati poprilično puno efekata i na političku realnost na Kosovu i Metohiji, a očekujem i na svakodnevni život ljudi - rekao je Jugoslav Gašić za RTS.

Politikolog Ognjen Gogić izjavio je za Kurir da je dobro što su pobednici parlamentarnih izbora u Srbii već najavili da će se nastaviti sa redovnim isplatama plata, penzija i svih drugih primanja koja Srbima na Kosovu i Metohiji dolaze iz Srbije!

- Ljudi na KiM su bili zabrinuti i plašili su se da će im neko zameriti što su većinski glasali za Srpsku naprednu stranku. Važno je što je od Studentske liste stigla poruka da ne treba da brinu, da će imati svu dosadašnju podršku i da se ništa neće prekidati. Što se pak tiče Srpske liste, to je delikatna stvar jer, koliko god oni ne želeli da sarađuju sa njima, ona je u kosovskim institucijama, ima deset gradonačelnika, većinu u tim skupštinama opština, odbornike i devet od deset poslanika u takozvanoj Skupštini Kosova - kaže Gogić.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, bilo bi jakok štetno tražiti od Srpske liste da se povuče iz institucija takozvanog Kosova, jer bi Aljbin Kurti mogao da iskoristi vakuum i uzurpira srpske pozicije u Skupštini tzv. Kosova.

- Bez obzira na neslaganja, Beograd i Srpska lista moraće da koordiniraju pristup, jer kada dođe bilo ko od međunarodnih posrednika, važno je da mu i Vlada u Beogradu i Srpska lista šalju iste poruke oko položaja Srba. Ne moraju da sarađuju, ali moraju da se koordinišu i komuniciraju zbog ljudi na KiM, jer će u suprotnom Srbi plaćati cenu toga - zaključio je Ognjen Gogić.