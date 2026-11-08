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Poslanički kandidat Studentske liste za poslanika, sociolog Jovo Bakić izjavio je danas da bavljenje Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) nije u njegovoj struci, ali da se ozbiljno pripremao ukoliko bude izabran i ako mu bude ukazano poverenje da obavlja funkciju ministra.

- To je sve na dugačkom štapu, jer to je samo moja želja da se time bavim. Zašto? Zbog toga što volim izazove, zbog toga što mislim da je to najvažnija pozicija koja može da se zauzme. Opet zbog čega, zbog toga što je borba protiv organizovanog kriminala najbitniji posao, po mom mišljenju, koji treba naša vlast, ili naši službenici nadoru, da obavljaju u ovom trenutku - rekao je Bakić za televiziju N1,

Naveo je da je o tome bilo neformalnih razgovora, ali da se o tome nije odlučivalo, dodajući da svakako "ima još ljudi koji mogu odlično da se bave tim poslom".

- Kao što sam bezuslovno pružao podršku Studentskoj listi, bez obzira da li sam bio na njoj ili ne, tako isto verujem da će neko ko će biti na toj poziciji, to ne moram biti ja, takođe imati dobar plan i program rada. U tom smislu, svakako bih onda bio u skupštinskom Odboru za unutrašnje poslove - kazao je Bakić.

Ocenio je da država mora da bude očišćena od organizovanog kriminala, dodajući da će on uvek postojati, ali da država ne sme da bude "pod vlašću organizovanog kriminala kao što je slučaj u poslednjih 10 i više godina", odnosno da sve veze države sa organizovanim kriminalom moraju da budu sasečene i da država "nikako ne bude u službi organizovanog kriminala i posebnih centara moći".