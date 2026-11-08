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Srbija se posle izbornog trijumfa Studentske liste nalazi u opasnom političkom vakuumu u kojem tradicionalne stranke nestaju, a na delu je revolucionarna pravda, čiji je krajnji cilj bio hapšenje Aleksandra Vučića po nalogu Zapada, rekao je za Kurir predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić.

- Nisam očekivao da će Studentska lista pobediti, pogotovo ne tako ubedljivo, a čini mi se da ni oni nisu očekivali. Prethodna vlast je bila tu veoma dugo i jednostavno joj je došao kraj. Nije mogao ni Viktor Orban da se odbrani. Kad je reč o trenutnoj političkoj situaciji, Srbija je trenutno u vakuumu i na delu je tzv. revolucionarna pravda, koja će trajati dok neko spolja ne kaže da je dosta. Imam utisak da je glavni cilj hapšenje Aleksandra Vučića, a Zapad ima mehanizam preko specijalnog tužioca i vrhovnog državnog tužioca, koji su spremni da to izvrše ukoliko budu dobili nalog.

Gde je najviše grešila opozicija u proteklom periodu i šta ih je koštalo poraza na izborima?

- U ovom momentu su greške opozicije politički irelevantne. Odnela ih je obojena revolucija protiv koje nisu mogli ništa. Koliko je dobro da Srbija bude jedinstven eksperiment u svetu, da ostane bez političkih stranaka, videćemo kroz političke posledice koje će neminovno nastupiti.

Da li vidite budućnost i opstanak onih stranaka koje su se odrekle učešća na izborima i stale iza Studentske liste ili su se time trajno marginalizovale na političkoj sceni?

- Mislim da ima stranaka koje neće odustati od svog delovanja. To je važno za budućnost demokratije u Srbiji. Mislim da je prerano procenjivati da li će se pojedine stranke sad udružiti i praviti nove saveze kako bi pokušale da prežive i vrate se u politički život. Treba sačekati najmanje šest meseci, tada će biti sve mnogo jasnije.

Slučaj pada nadstrešnice u Novom Sadu, zbog kojeg su i pokrenuti protesti u zemlji, još nema sudski epilog. Kao advokat i političar, kako vidite sudbinu tog predmeta?

- Ako opstane postojeća optužnica, studentski zahtev broj jedan - da odgovaraju svi odgovorni - nikad neće biti ispunjen. Glavne aktere je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu zaobišlo u postupku, u to sam potpuno uveren. Oni su sad na vlasti, tako da od pravde u tom predmetu neće biti ništa.

Da li Narodna stranka planira da istakne svog kandidata na predstojećim predsedničkim izborima?

- Ne, nećemo imati kandidata. Čini mi se da će predsednički izbori imati samo jednog kandidata.

Kakva je sudbina Narodne stranke u narednom periodu?

- Neću dozvoliti njen nestanak, a mislim da je politika Narodne stranke sama po sebi večna jer je to, pre svega, srpska politika u najboljem smislu značenja tog pojma.