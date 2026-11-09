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Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević izjavio je da građani ne smeju da trpe posledice zbog svojih političkih uverenja i da institucije moraju jasno da razdvoje procenu nečijeg rada od njegovih političkih uverenja.

- Mislim da politički u ovom trenutku nema značajnijeg pitanja od depolitizacije. Bilo da govorimo o školskom ili celom državnom sistemu, javnoj upravi, ona mora biti depolitizovana. Svako od nas ima pravo na politički stav, ali taj stav ne može da bude osnov za bilo kakvo proganjanje ili bilo kakvo nejednako postupanje, neprodužavanje ugovora ili nečega drugog - rekao je on za K1 TV.

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Naveo je da zaštita od diskriminacije obuhvata i slučajeve onih kojima okolina pripisuje političko opredeljenje, bez obzira na to da li ga zaista imaju.

- Mi štitimo od diskriminacije po ličnim svojstvima i po pretpostavljenim ličnim svojstvima. Ako ja pretpostavim da vi imate bilo koje lično svojstvo i zbog toga vas diskriminišem, takođe sam odgovoran, bez obzira na to da li vi to svojstvo imate - istakao je Antonijević.

Najavio je da će Poverenik pripremiti poseban izveštaj za Narodnu skupštinu o diskriminaciji na osnovu političkog ubeđenja i sindikalnog organizovanja, sa ciljem da se kroz konkretne predmete pokaže kako diskriminacija izgleda u praksi i šta treba promeniti.