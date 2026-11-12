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Bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je sinoć na otvaranju Cetinjskog foruma da Crna Gora, nakon poraza Aleksandra Vučića, mora najveću pažnju da posveti odnosima sa Srbijom zato što su oni najurušeniji. Upozorio je da ono što je te odnose narušavalo i dalje, kako tvrdi, ima duboke korene i kontinuitet.

"Promene ne proizvode nikakvu euforiju"

- Sa par kratkih intermeca srpskih liberala i Zorana Đinđića, ostao je kontinuitet te politike. Zato i ove promene koje su se dogodile kod ozbiljnih ljudi ne proizvode nikakvu euforiju. Moramo naučiti da razlikujemo šta su dometi ovih promena. Je li domet promena režima ili je domet nagoveštaj promene politike? Ako je promena režima, nema velike vajde od toga. Ako je promena politike, onda će nam se to pokazati. Prvo pitanje je da li će Srbija sada dobiti Vladu Srbije ili će nastaviti da ima Vladu Srba u regionu - pita Đukanović.

Foto: Gints Ivuskans / AFP / Profimedia

Ako je akcenat na stvaranju Vlade Srba u regionu, onda Vučićeva politika, ocenjuje Đukanović, samo produžava kontinuitet.

- Tu se, sa jednom vrlo pogrešnom nacionalističkom tezom o ugroženosti Srba, uključujući i ugroženost u Crnoj Gori, pokušava legitimisati pravo državne politike Srbije da uređuje odnose u susednim državama, da ruši suverenitet susednih država i opasno ugrožava stabilnost regiona - istakao je Đukanović na ceremoniji početka foruma u Vladinom domu na Cetinju.

Spoljna politika Srbije i evropski put

Drugo pitanje, nakon pobede Studentske liste i pada Vučića, tiče se, navodi bivši predsednik, spoljne politike Srbije, piše RTCG.

- Da li je ona i dalje zasnovana na čuvena četiri stuba - EU, Rusija, Amerika i Kina? Ili će se Srbija opredeliti da bude evropska država? Ako je odgovor pozitivan, to podrazumeva određene obaveze, počev od agresora (Rusije) prema Ukrajini. Veliko je pitanje na koje treba gledati otvorenih očiju - ima li danas za to potencijala u Beogradu ili ne? Ako ima, divno. Svi ćemo se obradovati. Svako ko je razuman mora se obradovati da Srbija s obe noge stane na evropski kolosek. Ali, zasad nije stala. To je realnost - smatra Đukanović.

Kritike na račun vlasti u Crnoj Gori

Govoreći o dešavanjima u Crnoj Gori, poručuje da ne može da žmuri na, kako ističe, stagnaciju u rukovođenju državom.

- Utisak o tome ne može popraviti ubrzanje evropskog puta. Radujem se što će Crna Gora uskoro biti članica EU, ali ni taj napredak mi ne dozvoljava da stavim povez preko očiju i da ne vidim stagnaciju. Mislim da je to rezultat lošeg upravljanja. Nemam reč prigovora što je došlo do promene vlasti. To je blagotvorno za društvo koje želi da bude demokratsko. Ali takav stav mi ne nameće imperativ da ne govorim o kvalitetu upravljanja. Moramo dobiti odgovornu vlast i tu nam niko nije kriv. Odgovornost je na nama - poručio je Đukanović.

Na otvaranju petog Cetinjskog foruma, u organizaciji Fakulteta za crnogorski jezik i književnost i posvećenom dvadesetoj godišnjici obnove nezavisnosti, govorili su i bivši predsednik države Filip Vujanović, specijalni izaslanik EU za crnogorski referendum 2006. Miroslav Lajčak i član crnogorskog tima za pregovore sa Srbijom i EU u predreferendumskom periodu Borislav Banović.

Glavni program Cetinjskog foruma tokom dva dana obuhvatiće panele o geopolitici, ljudskim pravima, bezbednosti i evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana.