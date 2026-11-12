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Nakon pritužbi radnika na otkaze, obustavljanje i zaustavljanje radova, Studentski pokret traži hitnu proveru poslovanja u građevinskom sektoru i poručuje da tehnička vlada ne može da beži od odgovornosti za trošenje budžetskih sredstava.

Studenti su zatražili od nadležnih da ispitaju sve navode o nepravilnostima u građevinskom sektoru, uključujući postupke javnih nabavki i kriterijume za dodelu poslova, ispunjavanje ugovornih obaveza, stanje na gradilištima, tokove javnog novca i opravdanost isplata, kao i poštovanje radnih prava i eventualne zloupotrebe položaja i nenamensko trošenje budžetskih sredstava.

Najavili su da će pratiti dešavanja u građevinskom sektoru, od dodele poslova i realizacije ugovorenih radova do poštovanja prava i bezbednosti radnika na gradilištima.

Studentski pokret je upitao zašto Vlada Srbije u tehničkom mandatu ne preduzima mere za zaštitu javnog interesa i prava zaposlenih, ističući da i dalje snosi punu institucionalnu i političku odgovornost za svoje odluke i postupke.