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Nakon pritužbi radnika na otkaze, obustavljanje i zaustavljanje radova, Studentski pokret traži hitnu proveru poslovanja u građevinskom sektoru i poručuje da tehnička vlada ne može da beži od odgovornosti za trošenje budžetskih sredstava.

Studenti su zatražili od nadležnih da ispitaju sve navode o nepravilnostima u građevinskom sektoru, uključujući postupke javnih nabavki i kriterijume za dodelu poslova, ispunjavanje ugovornih obaveza, stanje na gradilištima, tokove javnog novca i opravdanost isplata, kao i poštovanje radnih prava i eventualne zloupotrebe položaja i nenamensko trošenje budžetskih sredstava.

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Najavili su da će pratiti dešavanja u građevinskom sektoru, od dodele poslova i realizacije ugovorenih radova do poštovanja prava i bezbednosti radnika na gradilištima.

Studentski pokret je upitao zašto Vlada Srbije u tehničkom mandatu ne preduzima mere za zaštitu javnog interesa i prava zaposlenih, ističući da i dalje snosi punu institucionalnu i političku odgovornost za svoje odluke i postupke.

"Buduća vlast nema nikakvu ingerenciju nad radom aktuelne vlade, postupcima javnih nabavki niti poslovanjem preduzeća koja dobijaju državne poslove. Zato je nedopustivo na nju prebacivati odgovornost za aktuelna dešavanja", navodi se u saopštenju objavljenom na Instagramu uz poruku da radna mesta nisu političko oružje.

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