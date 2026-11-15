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Italijanski evroposlanik iz grupe Levica i italijanskog Pokreta pet zvezda Danilo Dela Vale izjavio je sinoć da se ne slaže sa trendom u Evropskoj uniji da je, kada je reč o proširenju, na prvom mestu usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom.

Govoreći o odnosu EU prema novoj vlasti u Srbiji, rekao je da je tačno da su zvaničnici čestitali, ali da je potom komesarka za proširenje Marta Kos rekla da se mora čekati da se vidi kako će nova vlada reagovati na neke geopolitičke teme.

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Dela Vale je istakao da ne deli to mišljenje, jer mu se čini da EU odustaje od kopenhaških kriterijuma i na prvo mesto stavlja geopolitičko usklađivanje, a ocenio je da je takav pristup neokolonijalan i paternalistički.

- Ne moraju svi da dele isto mišljenje, ali moraju da razgovaraju, jer će u suprotnom razgovarati samo sa svojim prijateljima - rekao je Dela Vale.

Dela Vele je u Beogradu razgovarao sa predstavnicima Studentske liste, organizacijama civilnog društva i novinara i, prema njegovim rečima, "svi sastanci su bili veoma interesantni".

Naveo je da je došao u Beograd da bi se upoznao sa situacijom, jer mnogi u Evropskoj uniji nisu dobro razumeli šta se dogodilo u Srbiji.

Kako je rekao, kada je reč o Studentskoj listi bio je vrlo zainteresovan da razume Studentaki pokret i kako oni vide situaciju, a razgovarali su o sličnostima njegovog pokreta u Italiji sa tim pokretom u Srbiji. Kako prenosi FoNet, razgovor je organizovao Centar za politike emancipacije.

Prema ranijim najava Studentske liste, sa poslanikom EP trebalo je da se sastanu studenti i kanididat SL Mario Reljanović.

Kurir Politika/ FoNet

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