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To je, manje-više jasno i nedvosmisleno, poručio i američki zvaničnik, visokopozicioniran unutar vašingtonske administracije. Hanrahan je, između ostalog, izjavio da SAD žele da nastave strateški dijalog s novom vladom Srbije, ističući regionalnu stabilnost, ekonomsku i bezbednosnu saradnju kao neke od ključnih prioriteta.

Zapadni Balkan

Hanrahan je u intervjuu za RTS rekao da su Sjedinjene Američke Države zadovoljne dosadašnjim tokom prenosa vlasti i da postoji prostor za jačanje saradnje u oblasti energetike, uključujući dolazak američkih kompanija na srpsko tržište.

Na pitanje kakvu bi poruku poslao budućoj vladi Srbije i njenim građanima, posebno posle sastanka s predstavnicima Studentske liste, Hanrahan je odgovorio da su SAD zaista usredsređene na produbljivanje partnerstva i odnosa sa Srbijom i istakao da je to i jedan od glavnih prioriteta administracije predsednika Donalda Trampa od dolaska na vlast pre dve godine.

Brendan Hanrahan Foto: Printscreen/RTS

- Ove godine započeli smo strateški dijalog između SAD i Srbije i mislim da je bio produktivan. Vodili smo dijalog s prethodnom vladom i nadamo se da ćemo ga nastaviti i s novom vladom, koju će predvoditi Studentska lista - naveo je američki zvaničnik.

Na pitanje šta će biti prioriteti Vašingtona u nastavku strateškog dijaloga s Beogradom, istakao je nekoliko oblasti od obostranog interesa, među kojima je regionalna stabilnost, navodeći da SAD smatraju da Srbija ima veoma važnu i konstruktivnu ulogu u obezbeđivanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu i šire u Evropi.

Druga oblast je, kako je naveo, ekonomsko partnerstvo:

- Verujemo da postoji mnogo mogućnosti za produbljivanje ekonomske saradnje i trgovinske razmene između SAD i Srbije. Srbija ima veliki ljudski i intelektualni kapital u tehnološkoj sferi, a mogućnosti postoje i u oblasti energetike.

NAJVAŽNIJE OBLASTI 1. Stabilnost u regionu i šire u Evropi 2. Energetska pitanja 3. Ekonomija i tehnološka sfera 4. Sektor bezbednosti i vojna saradnja

Američki zvaničnik je istakao i bezbednosnu saradnju dve zemlje.

- Imamo dobru saradnju u oblasti policije i vojske. Postoji i partnerstvo Srbije s Nacionalnom gardom Ohaja. To je još jedna oblast u kojoj smatramo da možemo da nastavimo i produbimo saradnju s novom vladom - naglasio je Hanrahan.

Govoreći o energetici, Hanrahan je istakao da je, šire posmatrano, jedan od ciljeva Vašingtona da Srbija ima veći energetski suverenitet.

- Smatramo da je to u velikoj meri u interesu naroda Srbije i verujemo da postoji mnogo mogućnosti za koordinaciju između naših vlada - zaključio je Amerikanac.

Dobro i loše

O ovoj temi sličan stav izneo je i Vuk Velebit, predsednik Pupin inicijative, koje je u kolumni objavljenoj u jučerašnjem broju Kurira ocenio da je Srbija na energetskom raskršću.

- Krajem oktobra u Vašingtonu su državni sekretar Marko Rubio i mađarska ministarka spoljnih poslova Anita Orban potpisali memorandum o energetskoj saradnji. Kod nas je ta vest prošla kao još jedna stavka iz spoljne politike suseda. A trebalo bi je čitati drugačije. Mađarska, godinama najbliži energetski partner Moskve u Evropskoj uniji, otvara vrata alternativnim dobavljačima. Time se zatvara jedan trougao čiji je centar, hteli mi to ili ne, upravo Srbija.

Pogledajte mapu. Grčka se pozicionira kao glavna kapija za američki tečni gas ka srednjoj i istočnoj Evropi. Rumunija je jedan od dva najveća proizvođača gasa u Uniji, a prvi gas s crnomorskog polja Neptun dip očekuje se 2027. Mađarska širi krug dobavljača i želi da postane regionalno energetsko čvorište. Srbija se graniči s dve od ovih zemalja i leži na koridorima treće. Geografija nam je, dakle, već dodelila ulogu. Pitanje je da li ćemo je odigrati - objašnjava Velebit i dodaje:

Velebit: Geografija nam je već dodelila ulogu Foto: NINA IMAGES/Shutterstock, Nemanja Nikolić

- Dobra vest je da temelji postoje. U julu je Srbija na prvom Strateškom dijalogu sa SAD potpisala memorandum o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. U septembru je "Transportgas Srbija" pristupio vertikalnom gasnom koridoru, koji gas s grčkih LNG terminala nosi ka severu. Naftovod ka Mađarskoj, čija je stvarna vrednost u drugom ulazu za neruske količine nafte, dobio je ekološku saglasnost, počeli su prvi radovi na gasnoj interkonekciji sa Severnom Makedonijom, a reverzibilna hidroelektrana "Đerdap 3" razvija se u okviru srpsko-američkog energetskog sporazuma, uz konzorcijum predvođen "Behtelom" kao jedinim kvalifikovanim ponuđačem za narednu fazu. Loša vest je da infrastruktura kasni za diplomatijom. Interkonekcija sa Severnom Makedonijom planirana je za 2028, ona s Rumunijom je još u pripremi i nijedna neće isporučiti gas ove zime.

Darko Obradović: Interes SAD stabilna Srbija koja je čvrsto vezana za Zapad

Darko Obradović iz Centra za strateški dijalog ima jasan stav o tome s kim Srbija treba da sarađuje. Ovo je njegova analiza...

Pomoćnik državnog sekretara SAD Brendan Hanrahan je najviši zapadni zvaničnik koji je posetio Srbiju nakon izbora. Ova poseta je više od protokolarnog razgovora i upoznavanja i ujedno daje jasan strateški signal u pogledu očekivanja i ponude SAD u sklopu nastavka strateškog dijaloga sa Srbijom. Poseta je jasna demonstracija posvećenosti SAD Srbiji. Iz medijskih izjava i saopštenja proizilazi da se okvir započetih razgovora nije promenio, međutim, realistična očekivanja su se svakako promenila u skladu s novonastalom dinamikom. SAD su jasno iskoračile, jer je njihov interes stabilna, prosperitetna Srbija koja je čvrsto energetski i bezbednosno vezana za Zapad.

Obradović: Danas je lopta u srpskom dvorištu Foto: Kurir Televizija

Stoga je to interes i svih građana Srbije koji se predugo nalaze u ruskoj energetskoj talačkoj krizi. Podsećanja radi, još u svom prvom mandatu administracija predsednika Trampa upozorila je Srbiju na neodrživo stanje ruskog energetskog monopola. Danas je poruka iz SAD više nego direktna: pomoći ćemo Srbiji u oblasti regionalne bezbednosti, energetike i ekonomije. Istaknuto je očekivanje da i američke kompanije dobiju priliku da se nadmeću i učestvuju u infrastrukturnim poslovima i drugim poslovnim mogućnostima u našoj zemlji. Do sada je ovaj privilegovani status bio rezervisan isključivo za kineskog partnera i njegov paket državnih kredita. Strateški dijalog i ono što on nudi bili su u velikoj meri ograničeni ideološkim svrstavanjem uz Peking i Komunističku partiju Kine. S druge strane, iz Vašingtona stiže poruka, koja predstavlja kontinuitet, da Srbija preispita isplativost svog odnosa s NR Kinom, a taj zahtev ne zavisi od ishoda samita i bilateralnih odnosa na relaciji Vašington - NR Kina. Umesto deklarativnih poruka u odnosima s velikim silama važno je razumeti funkcionalne signale.

Danas je lopta u srpskom dvorištu, Srbija treba da deklarativne i manje važne funkcionalne poteze zameni konkretnim aktivnostima od obostranog interesa. U prvom redu je reč o energetskoj diverzifikaciji, čime bi Srbija trajno rešila problem svoje energetske bezbednosti i povećala njen indeks. Takođe, pitanje nuklearne energije treba dosledno i posvećeno zadržati u odnosima s Vašingtonom. U prethodnom periodu održan je čitav niz aktivnosti koje idu u prilog tome. Rizik geopolitičke izloženosti Srbije je previsok u trenutnom bezbednosnom okruženju na evropskom kontinentu. Već nakon posete Brendana Hanrahana usledilo je zvanično saopštenje Biroa za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona Stejt departmenta, u kojem se navodi da transnacionalne kriminalne mreže na Zapadnom Balkanu predstavljaju pretnju za Amerikance, čak i izvan našeg regiona.

Ovo je isticanje jasnog američkog očekivanja da nove vlasti Studentske liste u okviru svog programa borbe protiv organizovanog kriminala sarađuju sa američkim institucijama za sprovođenje zakona. Ovaj dopunjeni okvir znači da sve što je do sada pokrenuto ostaje, uz ovaj dodatni element koji se poklapa sa agendom Studentske liste. Srbija ovo može iskoristiti kao povod za produbljivanje bezbednosne saradnje angažovanjem američkih eksperata u procesu reforme sistema bezbednosti. U oblasti bezbednosti nove vlasti bi dodatno učvrstile strateški odnos sa SAD ako bi pristupile demontaži kineskog prisustva u sektoru bezbednosti, i to pre svega tehnologija za kontrolu civilnog stanovništva, kao i preispitivanju navoda o postojanju tajnih, a ilegalnih kineskih policijskih stanica.

Ukidanje zajedničkih policijskih patrola s Pekingom bilo bi jasan signal u tom pravcu. Jedan od zadataka nove vlade Srbije treba da bude napuštanje kineske organizacije za veštačku inteligenciju WAICO, čime bi se poslao jasan signal Vašingtonu o tome kome Srbija tehnološki pripada. Sve navedeno nije raskid s Pekingom, već vraćanje saradnje u realistične okvire koji su na obostranu korist.

SAD su svojim angažovanjem s Jermenijom pokazale pouzdanost partnerstva i korisnost zajedničkih akcija, ako se jasno zna šta se iz strateškog dijaloga želi postići. Ako nastavak strateškog dijaloga sa Amerikom ostane u okvirima neodrživog balansiranja, Srbija će propustiti mnoge prilike. Odnos Srbije i Amerike s terena "istorije", godišnjica i srpsko-američkih velikana treba prebaciti na teren funkcionalnih poteza: energetika, bezbednost, ekonomija i tehnologija.