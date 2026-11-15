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Član Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) Predrag Azdejković objavio je na Iksu da je Fakultetu dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu uputio zvaničan Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, tražeći detaljnu dokumentaciju o poslovanju i radu ove državne visokoškolske ustanove.

- Danas sam poslao zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Fakultetu dramskih umetnosti u kome tražim podatke o zaposlenima, finansijama, saradnji sa grupom FDU u blokadi, seksualnom uznemiravanju studenata, korupciji, nepotizmu, obaveznoj literaturi itd - napisao je Azdejković uz priložene stranice zahteva.

Ovaj potez dolazi samo nekoliko dana nakon što je Studentska lista zatražila uvid u personalne dosijee zaposlenih na javnom servisu, pa je ovaj Azdejkovićev zahtev direktan odgovor i "uzvraćanje udarca" jednoj od ključnih institucija iz kojih su potekle studentske blokade, ali i fakultetu koji je sa naloga "FDU u blokadi" potvrdio da je 3. novembra poslat zahtev RTS-u u kom su tražene informacije od javnog značaja.

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 U dokumentu na četiri strane, koji obuhvata period od 1. novembra 2024. godine do dana prijema zahteva, Azdejković od uprave ovog državnog fakulteta zahteva dostavljanje dokumenata podeljenih u više ključnih oblasti:

Aktivnosti naloga "FDU u blokadi" i korišćenje resursa:

Traže se odluke i sporazumi o institucionalnoj saradnji fakulteta sa ovom "neformalnom grupom", odobrenja za korišćenje prostorija, kao i evidencije o ustupanju kamera, rasvete, tonske opreme i studija za potrebe njihovih kampanja i javnih aktivnosti, uključujući i dokumentaciju o eventualnom angažovanju zaposlenih na tim projektima.

Seksualno uznemiravanje i zaštita studenata:

Zahtev obuhvata pravilnike, odluke o imenovanju nadležnih komisija, kao i zbirne podatke o broju prijava seksualnog i drugih oblika uznemiravanja po godinama, broju pokrenutih postupaka i izrečenim merama, uz zaštitu identiteta prijavilaca i oštećenih.

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Sukob interesa, nepotizam i akademska korupcija:

Azdejković traži evidencije prijavljenim slučajevima favorizovanja studenata zbog rodbinskih, porodičnih, poslovnih ili drugih bliskih veza sa nastavnicima, saradnicima ili rukovodstvom Fakulteta (naročito na prijemnim ispitima, angažovanja na studentskim filmovima i predstavama i prilikom dodele uloga i stipendija), kao i prijave sumnji na traženje novca ili poklona u vezi sa polaganjem ispita i ocenjivanjem. 

Finansije i obavezna literatura:

Na spisku traženih dokumenata nalaze se godišnji finansijski planovi, završni računi, izveštaji Državne revizorske institucije, evidencije o isplatama spoljnim saradnicima, ali i spisak udžbenika čiji su autori nastavnici FDU, uz eventualne prijave da su studenti uslovljavani kupovinom literature kako bi položili ispit.

Zaposleni, disciplinski postupci i rad uprave:

Traži se kompletan spisak nastavnika i saradnika sa odlukama o izboru u zvanja, podaci o pokrenutim disciplinskim postupcima protiv zaposlenih i studenata, saglasnosti za dodatni rad profesora van fakulteta, kao i zapisnici sa sednica Saveta fakulteta i izveštaji inspekcijskih nadzora.

Zahtev Predraga Azdejkovića FDU Foto: x

Predrag Azdejković je u zahtevu naglasio da ne traži lične podatke poput matičnih brojeva, privatnih adresa ili identiteta studenata koji su prijavljivali nepravilnosti, pozivajući se na član 12. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji predviđa anonimizaciju zaštićenih podataka.

Azdejković je od Fakulteta dramskih umetnosti zatražio da po ovom zahtevu postupi u zakonom propisanom roku, u skladu sa članom 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i da mu dokumentaciju dostavi u elektronskom obliku.

Član 16. pomenutog zakona upravo propisuje da je organ vlasti (u ovom slučaju fakultet) dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije i dostavi mu dokument - ukoliko je zahtev ocenjen kao uredan.

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