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Budući narodni poslanik sa Studentske liste Oliver Tošković izjavio je da kadrovska rešenja postoje i da se očekuje da predsednik ili predsednica Skupštine Srbije budu izabrani već u utorak, dok će izbor potpredsednika zavisiti od toka sednice i ponašanja opozicije.

On je za Fonet rekao da poslovnik predlagačima omogućava neograničeno vreme za obrazlaganje predloga, što, kako je naveo, može dovesti do odugovlačenja sednice ukoliko opozicija bude imala svoje kandidate.

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Napomenuo je da Studentska lista ima svoje kandidate za čelne pozicije u parlamentu i da tim povodom nema razloga za zabrinutost.

- Mi se nadamo da ćemo uspeti predsednika, odnosno potpredsednike da dobijemo na prvoj sednici, ali pravila su takva da predlagačima daju neograničeno vreme i postoje različite zloupotrebe rada, u smislu da se oduži rad sednice - rekao je Tošković, koji je 21. na Studentskoj listi.

On je istakao cilj nove parlamentarne većine da Narodnu skupštinu vrati u okvire normalne i funkcionalne institucije, u kojoj će se voditi konstruktivna debata umesto vređanja i političkih obračuna, navodeći da će građani procenjivati da li u tome uspeva.

Ne treba imati prevelika očekivanja

Govoreći o očekivanjima od konstitutivne sednice parlamenta, zakazane za utorak, Tošković je pozvao građane da je prate, ali da od nje ne očekuju epohalne promene, jer je reč o formalnoj sednici na kojoj bi trebalo da budu izabrani predsednik i potpredsednici Skupštine.

- Ne treba imati prevelika očekivanja. Ovo će biti samo prva u nizu takvih sednica i u smislu da se epohalno neće desiti na ovoj sednici - rekao je Tošković.

On je naveo da nije izvesno kako će se ponašati dosadašnja vladajuća većina, koja će sada biti u opoziciji, odnosno da li će nastaviti sa dosadašnjom praksom, ali je istakao da će Studentska lista nastojati da rad parlamenta vrati u normalne tokove.

Prema njegovim rečima, građani bi trebalo da prate rad parlamenta i procenjuju da li se poslanici pridržavaju principa koje zastupaju, jer je javnost važan kontrolni mehanizam političkih aktera.

- Ne treba sve nade položiti u jednu sednicu. Treba pratiti šta se dešava u javnom i političkom životu, povremeno videti kako se mi ponašamo, da li se držimo svojih principa. Na nama je kao vladajućoj većini da nametnemo novi narativ, da skupštinu pretvorimo u ono što bi trebalo da bude i da svaku diskusiju usmeravamo ka konstruktivnoj debati, da vratimo poštovanje ne samo skupštini nego i poslaničkom mandatu - kazao je Tošković.