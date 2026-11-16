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Ministarka građevinarstva u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević izjavila je za Insajder da je danas potpisan Ugovor o raskidu sa firmom Džareda Kušnera, koji je predviđao gradnju luksuznih Tramp kula na mestu Generalštaba bombardovanog u NATO agresiji. Sofronijević navodi da „ugovorne strane nemaju nikakva uzajamna potraživanja“.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- U skladu sa ranije najavljenom dinamikom i nakon sprovedene procedure formalizacije, danas je potpisan ugovor o raskidu, čime je postupak raskida predmetnog ugovora, u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije iz avgusta ove godine i zvanično okončan, uz napomenu da ugovorne strane nemaju nikakva uzajamna potraživanja“, navodi Sofronijević u pisanom odgovoru Insajderu.

Redakcija Insajdera je Sofronijević uputila i pitanja da li je eventualno sklopljen novi ugovor sa novim partnerom o gradnji na mestu Generalštaba i da li je kompaniji Džareda Kušnera ponuđena druga lokacija za gradnju. Pitali su i da li bilo ikakvih potraživanja Kušnerove kompanije pre donošenja Zaključka Vlade u avgustu.

Na ta pitanja Sofronijević je odgovorila: „Na vaša postavljena pitanja, Ministarstvo nema nikakva saznanja, niti su takvi zahtevi upućivani ovom ministarstvu. Nadležnost Ministarstva odnosila se, na osnovu zaključka Vlade, samo na raskid ugovora“.

Zet Donalda Trampa Džared Kušner planirao je gradnju luksuznog kompleksa na mestu Generalštaba koja je najavljena u prvoj polovini 2024. godine.Međutim, pre skoro godinu dana saopštio je da „u ovom trenutku“ od tog plana odustaje, i to nakon što je Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužni predlog zbog nezakonitog ukidanja zaštite vojnom kompleksu.

Džared Kušner i zgrada Generalštaba koju je NATO 1999. pretvorio u ruševine Foto: Vyacheslav Prokofiev / Sputnik / Profimedia, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra optuženi su ministar kulture Nikola Selaković, sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i vršilac dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović. Suđenje je počelo 4. februara, a optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

Ugovor sa Kušnerovom kompanijom Atlantic Incubation Partners LLC, koji je za javnost bio tajan, ali ga je objavio nedeljnik Radar, predviđao je, između ostalog, obavezu države Srbije da skine oznaku kulturnog nasleđa sa kompleksa Generalštaba, da završi radove na rušenju objekata i da zemljište na kojem se nalazi taj kompleks da u besplatan zakup na 99 godina, uz opciju besplatnog pretvaranja u pravo svojine. Bilo je predviđeno i da, ukoliko Srbije ne ispuni navedene obaveze do maja 2026. godine, američka firma može da naplati milionske troškove.

Nakon što je javnost saznala da je odlazeća Vlada Srbije još pre tri meseca donela zaključak o raskidanju ugovora sa kompanijom Džareda Kušnera o gradnji na mestu Generalštaba, oglasili su se i predstavnici Studentske liste.

Kandidatkinja Studentske liste i konzervatorka Estela Radonjić Živkov izjavila je da nije jasno zašto javnost tek sada saznaje te informacije i saopštila stav novih vlasti da „Generalštab ostati tu gde jeste“ i da je u planu njegova obnova.

- Prvi korak, kada bude sazvana nova Skupština, moraće da bude pravno vraćanje zaštite Generalštabu i poništavanje svih spornih odluka koje su donete. Planiramo i da podignemo kategoriju zaštite kompleksu na kulturno dobro od izuzetnog značaja. Tek tada ćemo biti mirni. Ali definitivno prvo moramo da vidimo šta je sve potpisivano, s kim, na koji način, da bismo znali kako ćemo iz toga adekvatno da izađemo, i to što pre - naglasila je Radonjić Živkov.