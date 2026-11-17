"To je naše uvek bilo od davnina ostalo"

"To je naše uvek bilo od davnina ostalo"

Na svečanom otvaranju Foruma o proširenju EU u Briselu, pred najvišim evropskim zvaničnicima, u nedelju uveče izvedena je čuvena pesma "Sa Kosova zora sviće", poznata u narodu i kao "Oj, Kosovo, Kosovo", što je izazvalo oduševljenje u Srbiji, ali i pravu buru negodovanja među političarima u Prištini i Tirani, ali i delu zvaničnika Evropske komisije i Evropskog parlamenta!

Tokom koncerta pod nazivom "Melodije jedinstva: Harmonije sa evropskog raskršća", predstavljana je muzika iz zemalja regiona. Za takozvano Kosovo izabrana je pesma "Oj Kosovo, Kosovo", poznata i po početnim stihovima "Sa Kosova zora sviće", a numeru je instrumentalno, bez teksta, odsvirao slovenački bend "Kapobanda".



Priština besni, Kos žali



Agron Bajrami, ambasador tzv. Kosova u Belgiji, i Jeton Zuljfaj, glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Srbijom, osudili su ovaj nastup ocenivši da pesma promoviše teritorijalne pretenzije prema Kosovu. Bajrami i Zljfaj su tražili hitno objašnjenje od Evropske komisije i komesarke Marte Kos o tome ko je odabrao i odobrio repertoar, ističući da je njegovo predstavljanje na događaju posvećenom proširenju, jedinstvu i dobrosusedskim odnosima neprihvatljivo.

Reagovala je i Aljbuljena Hadžiju, predsednica Skupštine u Prištini, koja je tražila od Evropske komisije objašnjenje zbog, kako je navela, "neodgovornog izbora pesme" na otvaranju Foruma. Ona je poručila i da evropske institucije moraju da pokažu obazrivost i senzibilitet prema istoriji regiona i porukama koje šalju.

Riho Teras Foto: Kosovo onlajn

Izvestilac Evropskog parlamenta za tzv. Kosovo Riho Teras ocenio je da je reč o provokaciji ili krajnjem neznanju, a sasvim očekivano reagovala je i dugogodišnja izvršna direktorka beogradskog Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić koja je događaj u Briselu okarakterisala kao "sramotan" i upitala "da li je neko tražio da se prekine izvođenje pesme".

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila je žaljenje i odgovornost za izbor melodije pripisala muzičarima, ističući da ona ni na koji način ne odražava stavove Evropske komisije.

Politički analitičar Ognjen Gogić ocenjuje u izjavi za Kurir da burne reakcije iz Prištine povodom ovog događaja u Briselu nisu iznenađenje, već deo ustaljene matrice po kojoj politički predstavnici kosovskih Albanaca u svemu traže povod da predstave sebe kao žrtve.

Ognjen Gogić, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Reč je o sitničavim i malodušnim reakcijama političkih predstavnika iz Prištine, koji bukvalno u svemu traže nešto što će predstaviti kao provokaciju, pretnju ili uvredu. Oni su na Kosovu navikli da u svakoj reči, natpisu ili stihu traže nešto preteće, zbog čega tamo čak i privode ljude zbog pesama, pa su taj refleks sada preneli i u Brisel. Banalno je i neprilično diplomatiji da se uopšte tako ponaša, pogotovo jer je pesma izvedena instrumentalno, bez ikakvog teksta, i ni na koji način nikoga ne ugrožava. Suština ovakvih istupa je da Priština, budući da nije bila zastupljena na zvaničnom nivou, po svaku cenu želi da skrene pažnju na sebe i ponovo se predstavi kao žrtva - ističe Gogić.

Ponašanje deteta

On dodaje da ovakvo ponašanje može biti kontraproduktivno jer deluje neozbiljno i detinjasto, dok reakciju evropske komesarke za proširenje Marte Kos ocenjuje kao pokušaj balansiranja, ali i da je ipak delimično podlegla pritiscima.

- Niko ih neće shvatiti ozbiljno ako tvrde da ih ugrožava jedna instrumentalna kompozicija. To zvuči kao dečje ponašanje, po principu "tužibabe", gde se za svaku sitnicu žale Evropskoj uniji. S druge strane, Marta Kos je kao diplomata pokušala da pošalje dvostruku poruku i podmiri obe strane, da se ogradi rekavši da je izbor bio na muzičarima, jer pesma nikoga nije ubila i mora postojati sloboda izražavanja. Ipak, time što je izrazila žaljenje, ona je celoj toj priči dala na značaju i delimično uvažila besmislenu argumentaciju Prištine - zaključuje Gogić.

Od Manasijevićevih stihova do Danice Crnogorčević



Pesma čiji je originalni naziv "Sa Kosova zora sviće" važi za jednu od najpoznatijih savremenih srpskih duhovno-rodoljubivih kompozicija. Napisao ju je i komponovao Ljubomir Manasijević 1989. povodom obeležavanja 600 godina od Kosovske bitke.

Kroz stihove koji slave istorijsko pamćenje, veru i neraskidivu vezanost srpskog naroda za svoju kolevku, ova numera je decenijama opstala u narodu, dok je u novije vreme doživela novu, ogromnu popularnost u izvođenju Danice Crnogorčević.





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Forum o proširenju EU, koji je ove godine održan drugi put, godišnji je skup Evropske komisije posvećen budućnosti proširenja Evropske unije. Domaćin skupa je komesarka za proširenje Marta Kos, a događaj okuplja visoke zvaničnike EU, političke lidere zemalja kandidata, kao i predstavnike civilnog društva, privrede i akademske zajednice, koji razgovaraju o reformama, bezbednosti, ekonomskom rastu i dobrosusedskim odnosima.