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U toku je pauza u Skupštini Srbije, a poslanik i šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić obratio se javnosti direktno iz skupštinske klupe. Vučić je istakao da se priprema za nastavak poslepodnevnog zasedanja, naglasivši razliku između politike za koju se zalaže i postupaka opozicije.

- Srećan sam što nisam na strani onih koji tuku žene, vuku ih za kosu, i što nisam onaj koji tako nešto može da pozdravi. Srećan sam što imamo ljude koji su spremni da se bore. I borićemo se - poručio je Vučić.

Osvrćući se na aktuelna politička dešavanja i obećanja nove valsti, ispričao je istorijsku priču o vizantijskom caru Androniku Komninu.

- Kada je dolazio na vlast 1183. godine, nosili su ga u carsku palatu, obećavao je borbu protiv korupcije. Za samo dve godine, 1185., ti isti koji su histerično uzvikivali njegovo ime ne samo da su ga izbacili, već su ga na najstrašniji mogući način mučili i ubili. Ja sam siguran da se tako nešto neće dogoditi ovde, ali sam uveren da će razočaranje ljudi biti veliko - rekao je.

Šef poslaničkog kluba SNS-a je najavio još snažniji i odlučniji politički otpor, uz jasnu poruku da nasilje nad ženama nikada neće biti prihvatljivo.

1/8 Vidi galeriju Vučić o napadima ispred Skupštine Foto: Marko Karović

- Naš otpor biće sve jači i sve žešći. Želim da sve žene u Srbiji budu slobodne, da ih niko nikada ne vuče za kosu zato što drugačije misle, i izborićemo se - istakao je on.

Na samom kraju obraćanja, Vučić se zahvalio stranačkoj koleginici Ani Brnabić na snimanju i podršci, poručivši da će se borba nastaviti istim intenzitetom bez obzira na njegove službene obaveze van zemlje.