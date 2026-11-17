"Kako se seje, tako se žanje"

"Kako se seje, tako se žanje"

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Poslanik Studentske liste Tihomir Stanić kaže da konstitutivna sednica predstavlja početak nove faze u političkom životu Srbije, koju će, kako je naveo, obeležiti mladi ljudi, ističući da su studenti izabrali 250 predstavnika da zastupaju njihove interese i očekivanja.

Tihomir Stanić je naveo i da će SNS-u pripasti poslanička mesta po zasluzi, u odnosu na to kako su oni postupali u prethodnim sazivima.

- U ono vreme kada se nosilac liste SNS žalio kako niko sa njim neće da razgovara, ja sam tada rekao da je on to zaslužio svojim ponašanjem, da je to kazna za monologe koje je vodio decenijama. Kako se seje, tako se žanje. U vreme kada su oni predstavljali većinu, nisu nudili ta potpredsednička mesta opoziciji. Verovatno će se tako po zaslugama desiti i ovom sazivu - rekao je Stanić.

- Poseban je dan danas, evo građana koji su se okupili u Pionirskom parku, imaju velika očekivanja od nas i mi ćemo se potruditi da ispunimo ta očekivanja. Za mene je posebno važan ovaj dan, danas mi je rođendan. Ušao sam u skupštinsku salu, tu je nekada sedeo i Ivo Andrić, a sve što je u mom životu imalo veze sa njim, pozlatilo mi se - rekao je Stanić.

Izrazio je nadu da će "odužiti mandat koji mu je poveren".

- Posle decenijskog urušavanja naše države, ovo je nova faza. Početak novog doba koje će kreirati mladi ljudi. Studenti su izabrali nas 250 da ih predstavljamo i oni zaslužuju budućnost kakvu žele. Mi imamo tako veličanstvenu pobedu i većinu, da bilo koja opstrukcija ili vraćanje na radikalska podešavanja mogu biti samo kratkotrajna i ne mogu da ugroze zasedanje. Stvari su jasne i čiste - rekao je Stanić za Novu.

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