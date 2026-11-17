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Feđa Dimović sa Studentske liste ocenio je za N1 da dosadašnji tok konstitutivne sednice pokazuje da odlazeća vlast "nije raspoložena da mnogo radi", navodeći da je nakon svega 15 minuta zasedanja određena pauza od dva i po sata.

- To je za nas neprihvatljivo i to će se menjati u narednom periodu - rekao je Dimović.

Na to je reagovala dosadašnja predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, poslanica u parlamentu sa liste "Ujedinjena Srbija", koja je Dimoviću na Iksu objasnila zbog čega je određena toliko duga pauza.

- A koliko li si ti glup.... Razumem da više voliš Apatinsko pivo od poslovnika, ali uzmi i poslovnik ponekad u ruke, pa pročitaj nešto. I zašto mora pauza i šta službe Narodne skupštine moraju da urade na pauzi tokom konstitutivne sednice. U dosadašnjem toku sednice videli smo da pristojnost u parlament nisu uneli, a da se preterano ne opterećuju ni poznavanjem procedura - napisala je Brnabićeva na Iksu.

Ana Brnabić je prethodno snimala obraćanje šefa poslaničkog kluba naprednjaka Aleksandra Vučića, koji se građanima obrazio iz poslaničke klupe.