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Predstavnica Studentske liste Ana Dimitrijević izjavila je da je tokom nedavnih razgovora sa predstavnicima Evropske unije (EU) u Briselu bilo reči o mogućnosti da Srbija iskoristi sredstva iz evropskih fondova koja su joj ranije bila opredeljena, ali nisu dodeljena ili su zaustavljena zbog neispunjavanja uslova na evropskom putu.

Ana Dimitrijević, koja je bila deo delagacije Studentske liste koja je u ponedeljak prisustvovala Evropskom forumu o proširenju u Briselu, je istakla da su evropska bespovratna sredstva važna za Srbiju jer mogu da omoguće ulaganja u različite sektore, od infrastrukture do obrazovanja, ali da je za njihovo korišćenje potrebno uspostaviti jasne i transparentne planove.

- Evropska unija je apsolutno najveći partner Srbije u smislu davanja, pre svega, bespovratnih sredstava, i mislim da to srpska javnost treba da zna - rekla je Ana Dimitrijević, koja je 142. na Studentskoj listi.

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Ona je navela da su pojedina sredstva namenjena Srbiji zaustavljena jer država nije ispunila uslove iz evropske reformske agende, ali da postoji mogućnost da ih ponovo dobije ukoliko budu napravljeni odgovarajući planovi i okviri za njihovo korišćenje.

- Ta sredstva nisu mala, ta sredstva su zaustavljena, i postoji šansa da Srbija ta sredstva dobije ukoliko napravimo nekakav okvir - rekla je Ana Dimitrijević.

Prema njenim rečima, Evropska unija sada traži konkretne planove na osnovu kojih može da proceni da će novac biti uložen u predviđene namene, uz uspostavljanje transparentnog odnosa i kontrolu trošenja.

Kao primer, navela je reformu pravosuđa, za koju bi bilo potrebno precizirati na koji način bi evropska sredstva bila utrošena kako bi se ponovo uspostavila vladavina prava.

Ocenila je da je u prethodnom periodu bilo nenamenskog trošenja novca i da sredstva nisu uvek završavala u sektorima kojima su bila namenjena.

Navela je da su predstavnici Studentske liste o tome razgovarali sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i drugim predstavnicima EU, koji su, prema njenim rečima, pokazali razumevanje za trenutnu političku situaciju u Srbiji i spremnost da razgovaraju o načinima da se sredstva koja pripadaju Srbiji ipak iskoriste.

Ana Dimitrijević je upozorila da je pitanje rokova posebno važno, jer se deo mogućnosti za korišćenje sredstava ograničava krajem kalendarske godine, a Srbija još nije završila proces konstituisanja institucija i formiranja vlade.

- Ukoliko mi ne iskoristimo svoja sredstva, ta sredstva bivaju dodeljena drugoj državi - rekla je ona.

Dodala je da su predstavnici EU bili otvoreni za razgovor o tome šta Srbija može da uradi u predviđenim rokovima kako bi ostvarila pravo na podsticaje, navodeći da nije bilo direktnih zahteva da se odmah preduzmu određeni politički potezi.

Govoreći o evropskim integracijama, Ana Dimitrijević je rekla da Srbija najlošije stoji u oblastima borbe protiv korupcije, vladavine prava i slobode medija, dok je u drugim oblastima, uključujući Zelenu agendu, ostvarila veći napredak.

Istakla je da je prioritet Studentske liste rešavanje unutrašnjih problema, uspostavljanje vladavine prava, oslobađanje medija i obnova demokratskih institucija.

- Nama je Srbija na prvom mestu, a onda još pet mesta, pa bilo šta drugo - rekla je Ana Dimitrijević, dodajući da je cilj da se država uredi zbog građana Srbije, a ne zbog Evropske unije.