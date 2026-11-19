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Poslanici Skupštine Srbije i danas nastavljaju konstitutivnu sednicu novog, 15. saziva parlamenta.

Na dnevnom redu je izbor predsednika Skupštine a kandidati su: poslanička grupa "Studentska lista" je za predsednika Skupštine predložila Aleksandra Čupića, a "Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje" Stojana Radenovića.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počeo je da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice je i izbor potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

1/53 Vidi galeriju Skupština Srbije, drugi dan konstitutivne sednice Foto: Marko Kranjc

10.07 - Obraćanje Uglješe Mrdića (SNS)

Mrdić je rekao da će u danu za glasanje upravo podržati Radenovića, svog saborca, koji je poštovan i na Vračaru gde živi i u Leskovcu odakle je.

Mrdić je podsetio na tragediju u Novom Sadu za koju su, kako je rekao, optuživani nevini ljudi a iza čega su stajali blokaderi. Dodao je i da kandidat SL za predsednika Skupštine Aleksandar Čupić nije profesor nego docent na Saobraćajnom fakultetu gde je dekan bio Nebojša Bojović, onaj sa slike sa tužiocem Mladenom Nenadićem.

Rekao je i da u rukama drži dokument u vezi sa Sanjom Fric a u kojem se tačno navodi ko je stvarno odgovoran za pad nadstrešnice.

- Sram vas bilo šta ste radili, nema tragedije koju niste zloupotrebili da bi urušili i blokirali Srbiju - nadstrešnica, Ribnikar, Mladenovac...

Rekao je i da 24 dana već vlada kriminal u Srbiji, reketiranje ljudi, privrednika te povukao paralelu sa vladavinom Aleksandra Vučića kada je krenula borba protiv kriminala.

- Nama je interes Srbije uvek bio na prvom mestu, uvek ćemo se boriti za Srbiju i ponovo vas pobediti, poručio je Mrdić.

Foto: Narodna Skupština Srbije Printscreen

- Naravno, gospodine Radenoviću, da ću u danu za glasanje podržati vaš izbor za predsednika Skupštine. Mi smo i saborci i prijatelji i komšije sa Vračara, znam koliko ste cijenjeni i u Leskovcu i na Vračaru, a da ne govorim o vašem naučnom radu i preko 13. 000 vaših citata. I znam koliko vas cijene svi, a isto tako i znam i vaš protivkandidat, da ne može da se poredi sa vama po bilo kom osnovu. Ono što bih želio sada da iskoristim da podsjetim na jednu veliku tragediju koja se dogodila u Novom Sadu pre 2 godine, što je bila i povod za brojne proteste. Ovi blokaderi koji sada čine studentsku listu su zloupotrijebili tragediju, gdje je stradalo 16 ljudi, i krenuli su za to da optužuju nevine ljude. A upravo među njima se nalaze oni najodgovorniji. Kad kažem među njima, kažem i među njima narodnim poslanicima.



- Kao što znamo, i gospodin Čupić, vaš protivkandidat, je docent, a ne profesor na Saobraćajnom fakultetu, gde je u nekoliko navrata bio dekan, upravo jedan od najodgovornijih za pad nastrešnice Nebojša Bojović, protiv koga sam i podneo krivičnu prijavu kao jednog od najodgovornijih za pad nastrešnice. Nebojša Bojović je onaj sa slike, sa Mladenom Nenadićem, Vladanom Đokićem, Milutinom Miloševićem, jednim košarkašem, i tako dalje, i drugim ljudima koji su sa osmehom na licu se smejali onome što se desilo. Preda mnom se nalazi izveštaj koji potvrđuje odgovornost i gospođe Sanje Fric, koleginice iz Studentske liste, koja danas traži nezavisnu komisiju koja će preispitati sve velike infrastrukturne projekte. Traži odgovornost, traži reviziju, a da počnemo od jedne revizije koju ona dobro poznaje, zato što je u njoj sedela. U mojim rukama se nalazi dokument, to jest izveštaj revizione komisije Ministarstva građevine, koji je vezan za predmet "Brza pruga Novi Sad-Subotica", uključujući rekonstrukciju i adaptaciju stanične zgrade u Novom Sadu.



- Dokumentacija je prihvaćena. U mojim rukama se nalazi i zahtev zgrade za elektrotehničke poslove, ETP Novi Sad, odatle železnica održava kontaktnu mrežu, odnosno električne vodove iznad pruge; to je, dakle, čisto službeni tehnički objekat bez putnika. Upravo se tu i pojačava poenta: za zgradu u kojoj rade električari komisija, gde je Sanja Fric, je tražila kompletna istraživanja postojeće konstrukcije, ali za staničnu zgradu u Novom Sadu, kroz koju je prošlo više miliona putnika, nije tražila ništa. A znamo da je tu pala nadstrešnica i da je stradalo 16 ljudi. A onda ti ljudi, poput Sanje Fric i drugih ljudi koji su bili u ovoj državnoj revizionoj komisiji, su optužili funkcionere Srpske napredne stranke, ministre Srpske napredne stranke, sve koji su bili članovi Srpske napredne stranke i koji su nevini završili u zatvoru. Prema ovom izveštaju, jasno je da komisija nije odradila dobro svoj posao, da je komisija, kao i oni koji su se nalazili na čelu Skupštine akcionara železnice, poput Nebojše Bojovića, i izvršni direktor tada Železnice infrastrukture a. d., gospodin Milutin Milošević, koji je bio zadužen za bezbednost u železnici, oni su svi garantovali svojim potpisom bezbednost železničke stanice u Novom Sadu i bezbednost po pitanju rekonstrukcije i te nadstrešnice, a stradalo je 16 ljudi.

- Ceo dokument je ovde, ovo je još jedan dokaz ko je zaista odgovoran za pad nastrešnice. A šta smo mi u Srbiji imali? Mi smo imali 2 godine blokadu, proteste, hapšenje nevinih ljudi, optuživanje sve nas iz Srpske napredne stranke, optuživanje Aleksandra Vučića, optuživanje Vlade Srbije. I ne samo to, nastavili ste pune 2 godine da pretite na najgori mogući način, da objavljujete bljuvotine po društvenim mrežama, da iznosite laži za sve nas iz Srpske napredne stranke, ali to nije ni 1% pretnji i laži koje smo mi pretrpeli koliko je pretrpeo Aleksandar Vučić i njegova porodica. Sram vas bilo šta ste radili. Nema tragedije koju niste zloupotrebili u proteklih nekoliko godina, i tragediju u Vladislavu Ribnikaru, i u Malom Orjašu i u Dubonji i Mladenovcu, i zloupotrebili ste tragediju u Novom Sadu. Zašto? Da bi urušili Srbiju, da bi blokirali Srbiju? I je li to vaša borba protiv kriminala i korupcije? I samo bih podsetio na kraju, pošto želim i drugi govornici da dođu na dnevni red: mi smo 2012. godine, predvođeni Aleksandrom Vučićem, pobedili vas iz bivšeg režima i krenuli smo s jednom efikasnom borbom protiv kriminala i korupcije, koja je dala ozbiljan rezultat ovih 14 godina. A sada, kada ste vi na vlasti, mi sada imamo vladavinu kriminala i korupcije već 24 dana. Vaši kriminalci reketiraju privrednike, reketiraju funkcionere lokalne, opštinske, uzimaju im pare, šaljete kriminalne klanove iz Srbije i regiona, maltretirate ljude. Napravili ste kriminalno-korupcionašku mrežu opet u Srbiji, kao što ste imali do 2012. godine, ali vam to neće proći.

- Neće vam proći. Prvo, 1. 730. 000 ljudi to osuđuje što vi radite, a videćete do narednih parlamentarnih izbora i oni koji su glasali za vas, dobar deo onih, i oni koji nisu glasali ni za vas ni za nas, promeniće odluku, podržaće opet Aleksandra Vučića i podržaće našu istinsku borbu protiv kriminala i korupcije. I da razotkrijemo sve ove vaše laži, da razotkrijemo sve vaše afere. Zašto? Jer je nama, za razliku od vas, interes Srbije uvek bio na prvom mestu, i zato se i naša poslanička grupa zove "Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje" i ponovo ćemo vas pobediti, i uvek ćemo se boriti za Srbiju. Živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić!, rekao je Mrdić u Skupštini.

10.00 - Nastavljena konstitutivna sednica Skupštine, treći dan

- Prisutna su 174 poslanika čime su obezbeđeni uslovi za rad, poručio je s mesta predsedavajućeg najstariji poslanik Stojan Radenović te dodao da su na osnovu reči Jova Bakića svi poslanici Studentske liste odustali od reklamiranja povrede Poslovnika.

- E, zahvaljujem, to je stvarno super vest.

Šta se sve izdešavalo u prethodnih dva dana

Poslanici Studentske liste podržali su kandidaturu Aleksandra Čupića za predsednika Skupštine, a podršku su najavili i predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara i Stranke pravde i pomirenja. Predstavnici te liste ocenili su da bi Čupić mogao da doprinese uspostavljanju kulture dijaloga u parlamentu.

Poslanici grupe "Srbija pobeđuje" osporavali su Čupićevu kandidaturu, dovodeći u pitanje njegovo akademsko zvanje, političku prošlost i poreklo imovine. Pitali su da li poseduje sedam stanova i dve garaže i da li na prihod od njihovog izdavanja plaća porez.

Čupić je posle sednice najavio da će, u skladu sa zakonom, podneti izveštaj o imovini Agenciji za sprečavanje korupcije, poručivši da je ponosan na sve što je stekao svojim radom.

Aleksandar Vučić je, s druge strane, rekao da će završiti svoje izlaganje do sutra u 13 časova, nakon čega bi trebalo da usledi glasanje.

Tokom rasprave bilo je i polemike o radu javnog servisa, nakon što je Vučić zatražio objašnjenje zbog premeštanja prenosa sednice sa Prvog na Drugi program RTS-a. Poslanici Studentske liste na kraju su odustali od najavljenih govornika, pozivajući na ubrzanje procedure izbora predsednika parlamenta.

Konstitutivna sednica počela je u utorak, kada su potvrđeni mandati svih 250 poslanika, čime je konstituisan novi saziv Skupštine.

Oformljene su dve poslaničke grupe - "Studentska lista" i "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje". Za šefa poslaničke grupe "Studentska lista" izabran je Jovo Bakić, a za šefa poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje" izabran je Aleksandar Vučić.

Osim poslanika ove dve poslaničke grupe, u novom sazivu Skupštine je i sedam poslanika izabranih sa lista nacionalnih manjina.