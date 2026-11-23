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Predsednik Skupštine Srbije i v.d. predsednika Srbije Aleksandar Čupićdemantovao je medijske navode da namerava da se useli u državnu vilu "Bor", poznatiju kao "Jovankinu vilu" na Dedinju koja mu po funkciji sleduje, a u kojoj trenutno boravi bivša predsednica parlamenta Ana Brnabić!

Naime, nakon što se poslednjih dana u pojedinim medijama aktivno spekulisalo da poslanica liste "Srbija pobeđuje" Ana Brnabić "bi trebalo da se pakuje" iz vile na Dedinju kako bi oslobodila mesto upravo Čupiću, novinarka Olja Bećković upitala je predsednika Parlamenta da li ga je Brnabićev pitala da li ga je "da li treba da se pakuje", ali i da li će se on useliti u tu vilu.

- Neću. Nećemo se useliti. Mi smo izabrali drugu vrstu života i ona nam već sada nedostaje. Moj utisak je da sam ja živeo jedan život iz snova pre nego što je ovo sve počelo, ali sad moram u da budem u realnosti neko vreme, pa da se posle vratim u taj stari život koji sam izabrao - kroz smeh je rekao Čupić u "Utisku nedelje" na N1, koji sa suprugom i šestoro dece živi na seoskom imanju u Sopotu gde se bave organskom proizvodnjom.

Na pitanje da li će ih iseliti, Čupić je odgovorio da ih on lično neće iseljavati, ali da postoje nadležne institucije republike Srbije koje su nadležne za to ko ima pravo na korišćenje državnih stanova, automobila itd...

Izborom Aleksandra Čupića za predsednika Narodne skupštine, Ana Brnabić izgubila je pravo da živi u državnoj vili u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, pošto je Uredbom Vlade Srbije iz jula 2024. ova vila namenjena za boravak i reprezentativne potrebe predsednika Skupštine i prijem i boravak stranih gostiju Republike Srbije u okviru međunarodne saradnje Narodne skupštine.

Uredbom se ne definiše rok kada primopredaja objekta treba da se desi, već se time bavi nadležni organ - Sekretarijat Vlade ili Republička direkcija za imovinu.

Foto: Marina Lopičić, AP