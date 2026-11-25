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Srbija nakon promene vlasti ulazi u niz izbornih ciklusa. Ono što je počelo vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra, nastavlja se vanrednim predsedničkim koji će biti održani 27. decembra.

Međutim, i naredna godina će po sili zakona biti izborna, jer su na redu redovni pokrajinski izbori, ali i lokalni izbori u 65 gradova i opština.

Među njima je bio i Beograd, ali se zbog nemogućnosti da se konstituiše gradska skupština išlo na nove izbore koji su održani 2. juna 2024. godine. Stoga je redovan termin za beogradske izbore početak 2028. godine.

Aleksandar Šapić Foto: Marko Kranjc

Naravno, zbog velikih promena na političkoj sceni Srbije, ne bi bilo nikakvo iznenađenje da se mnoge druge lokalne samouprave raspuste pre kraja mandata i uđu u vanredni izborni ciklus.

Užice i Niš su dve lokalne samouprave koje su trenutno posebno zanimljive zbog krize lokalne vlasti i najbliže su vanrednim lokalnim izborima.

Skupština grada Užice Foto: Kurir/Z.G.

Sva je prilika i da će izborni ciklus na lokalu 2027. godine biti objedinjen sa pokrajinskim izborima i da se neće čekati sam kraj mandata vojvođanskih vlasti.

Zanimljivost izbornog ciklusa 2023: Desilo se prvi put od 1992. Glasanje 17. decembra 2023. godine bilo je na više nivoa. Organizovani su parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori u 65 gradova i opština, a zanimljivo je da tada nisu održani ni u jednoj lokalnoj samoupravi na teritoriji Vojvodine. Druga grupa gradova i opština čekala je redovne izbore u junu 2024. godine. Te 2023. desilo se prvi put od 1992. da pokrajinski i lokalni izbori u Vojvodini budu razdvojeni i da se skraćuje rad pokrajinske administracije.

Dakle, 2027. godina mogla bi da donese veoma značajan izborni test, posebno zato što bi se istovremeno birali vlastu u Vojvodini i u barem još 64 lokalne samouprave.

S obzirom na rezultate nedavnih parlamentarnih izbora, procene su da će se promene na vrhu preliti i na niže nivoe vlasti, što se uglavnom pokazalo kao svojevrsna zakonitost u političkim procesima.

Među 11 gradova koji će sledeće godine sigurno ići na lokalne izbore su:

- Šabac

- Loznica

- Vranje

- Kragujevac

- Kraljevo

- Kruševac

- Leskovac

- Novi Pazar

- Pirot

- Prokuplje

- Smederevo

Sa ovim gradovima su i 53 opštine.

Niš i Novi Sad nisu na spisku, jer su poslednji put birali lokalnu vlast u junu 2024, pa redovni izbori dolaze 2028. godine. Ipak, zbog krize vlasti i odbijanja gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića da podnese ostavku, u ovom gradu prevremeni izbori su gotovo neizbežni.

Dragoslav Pavlović Foto: SNS Niš

Bez obzira na termin sledećih lokalnih izbora, činjenica je da su upravo održani parlamentarni izbori doneli sasvim novu raspodelu glasova na lokalu. Studentska lista pobedila je u 26 od 29 gradova. SNS je imao više glasova samo u Vranju, Prokuplju i Leskovcu.

U opštinama je bilo nešto drugačije.

SNS je imao više glasova u 96, a Studentska lista u 71 opštini širom Srbije. Ipak, razlika u većim gradovima bila je tolika da naprednjacima to nije bilo dovoljno.

Većina opština gde je SNS dobio više glasova je na jugu Srbije, što je trend koji je bio prisutan i ranije.

Prema podacima RIK-a, samo u Beogradu razlika je bila veća od 300.000 glasova u korist Studentske liste.

Međutim, SNS, zajedno sa koalicionim partnerima, i dalje ima vlast i gradonačelnike u najvećim gradovima: Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Posle parlamentarnih izbora, pojedine opozicione odborničke grupe zatražile su ostavke gradonačelnika Niša i Kragujevca.

U skoro svim opštinama u Srbiji, kojih ima 145, SNS drži vlast, samostalno ili u koaliciji sa drugim partnerima, uglavnom sa Socijalističkom partijom Srbije.

SNS nije na vlasti samo u niškoj opštini Medijani, kao i u Preševu, opštini sa većinskim albanskim stanovništvom koju vodi Partija za demokratsko delovanje Šaipa Kamberija.

U Bujanovcu, drugoj opštini sa većinskim albanskim stanovništvom, na vlasti je koalicija albanskog Fronta za promene u saradnji sa SNS i još nekim manjim strankama.

Kada se uporede rezultati koje je SNS imao na lokalnim izborima 2023. i njeni rezultati u istim opštinama na upravo završenim parlamentarnim izborima, situacija je sledeća:

- Šabac: 2023. - SNS 50%; 2026. SNS - 41,3%, Studentska lista - 54,5%

- Loznica: 2023. - SNS 57,8%; 2026. SNS - 47,9%, Studentska lista - 47,61%

- Vranje: 2023. - SNS 55,7%; 2026. - SNS 52,7%, Studentska lista 41,8%

- Kragujevac: 2023. - SNS 44,03%; 2026. - SNS 35,4%, Studentska lista 58%

- Kraljevo: 2023. - SNS 41,49%; 2026. - SNS 40,2%, Studentska lista 54,5%

- Kruševac: 2023. - SNS 57,88%; 2026. - SNS 45,27%, Studentska lista 50,18%

- Leskovac: 2023. - SNS 49,8%; 2026. - SNS 48,91%, Studentska lista 45,17%

- Novi Pazar: 2023. - SNS 10,51%; 2026. - SNS 19,5%, Studentska lista 39,6%

- Pirot: 2023. - SNS 51,4%; 2026. - SNS 45,4%, Studentska lista 49,5%

- Prokuplje: 2023. - SNS 58,8%; 2026. - SNS 52,45%, Studentska lista 43,16%