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Raspisivanje predsedničkih izbora za 27. decembar, nepodilaženje prtisku da se što brže i po svaku cenu formira nova Vlada Srbije, ali i razlozi za ne dolazak na Samit EU - Zapadni Blakan, prekidanje negativnih praksi u političkom životu i odgovornost prema svim narodnim poslanicima bez obzira na njiihovu političkui pripadnost, najznačajnije su poruke koje je Aleksandar Čupić posalo tokom svog gostovanja na Javnom servisu u nedelju uveče, ocenjuju analitičari!

OVO JE OSAM KLJUČNIH ČUPIĆEVIH PORUKA:

1. Izbori za predsednika Srbije biće održani 27. decembra

Predsednicki izbori biće raspisani do 26. novembra, a kada je reč o predsedničkom kandidatu Studentske liste, Čupić je naveo da je to pitanje političke strategije, ali i specifičnog načina organizovanja i odlučivanja unutar studentskog pokreta.

2. Nedolazak na Samit EU - Zapadni Balkan

Predsednik NSRS potvrdio je da neće prisustvovati predstojećem Samitu EU i Zapadnog Balkana, zbog obaveza u parlamentu, i naveo da je predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta razumeo razloge zbog kojih neće prisustvovati skupu. Čupić nije precizirao da li će neko drugi predstavljati Srbiju na Samitu, ukazujući na to da je Vlada u tehničkom mandatu i da u ovom trenutku fokus mora biti na unutrašnjim pitanjima.

3. O vladi: Dobar izbor, a ne brz

- Moja percepcija je da javnost očekuje izbor nove vlade da bude sutra. Mislim da to zaista nije realno. Mislim da je ta vrsta pritiska i žurbe, koliko god bila logična i očekivana, nešto čemu ne treba podleći. Mnogo je važnije napraviti dobar izbor nego brz izbor - poručio je Čupić.

4. Odgovoran svim poslanicima

Ćupić je naglasio da je kao predsednik Parlamenta odgovoran svim poslanicima, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadaju. Ukazao je da je potrebno da predsednik parlamenta stekne poverenje ne samo poslaničke grupe iz koje dolazi, već i opozicije.

- Ljudi veruju kada vide objektivnost. Kao kada imate fudbalskog sudiju kojem na kraju priđu svi igrači i čestitaju mu kako je vodio utakmicu. Ja tako vidim svoju ulogu.

00:59 Aleksandar Čupić izabran za predsednika Narodne skupštine Izvor: Video plus

5. Ličnim primerom za poverenje građana

Istakao je da novoizabrani poslanici imaju priliku da ličnim primerom vrate poverenje građana u parlament, a da je na poslanicima koji su i ranije obavljali tu funkciju da odluče hoće li promeniti pristup.

6. Vladavina prava i depolitizacija institucija

Odluke nove vlade koje bi pokazale građanima da je Srbija ušla u novo političko poglavlje jesu vladavina prava i depolitizacija institucija. Mislim da je to koren problema. Kada se to bude postavilo kako treba, i druge sfere će mnogo lakše početi da se reformišu i dolaze na svoje mesto. Istovremeno će se raditi na reformama u drugim oblastima, ali su očekivanja građana najveća upravo kad je reč o pravdi.

7. Građani moraju da kontrolišu vlast

Pobeda na izborima ne daje pravo izabranim predstavnicima da rade šta žele do kraja mandata. Nama su građani delegirali vlast, tj. javne funkcije. Sada moramo da napravimo neku vrstu kontrolnog mehanizma kako bi oni i dalje mogli da imaju kontrolu. Ne možete da radite šta hoćete.

8. Javna rasprava o EU integracijama

Društvo u Srbiji neopredeljeno je po pitanju Evropske unije jer nema sve relevantne informacije. Zadatak institucija je da objektivnim predstavljanjem činjenica omoguće svakom građaninu da sam prosudi šta je u interesu zemlje. Za evropske integracije neophodno je otvoriti objektivnu javnu raspravu i građanima predstaviti sve prednosti i nedostatke tog puta.

Istina, a ne politička manipulacija

Politički analitičar Dragoljub Anđelković kazao je za Kurir da je važno I pohvalnoto što Čupić želi da bude predsednik Skupštine svih građana, i da je odgovoran svim narodnim poslanicima bez obzira na njihovu političku opciju.

- Šta god nova vlast mislila o opozciiji - moraju da pokažu jednu vrstu tolerantnosti da bi taj Parlament zaista funkcoonsao u praksi. Iskaz Čupića ocenjujem kao zasnovan na istini, a ne na političkoj manipulaciji. Dobra je odluka da se ne ide u Brisel jer bi to sada bio preuranjeno od bilo kog sprskog zvaničnika, iako je sa druge strane činjenica da nam mnogo stvari zavisi upravo od Brisela, ali ovo je pragmaticna odluka. Program SL je nedvosmisleno nacionalan i vrlo odmeren u pogledu prirode odnose sa EU, ali uz puno shvatanje da nam je to jedan ključnih pravac - smatra Anđelković koji se osvrnio i Čupićev komentar da je "nnogo važnije napraviti dobar izbor nego brz izbor".

Dragoljub Anđelković gostovanje na portalu Glas javnosti Foto: Screenshot

- U novoj političkoj konstalaciji ne postoji jedan svemoćni lider kao što je u prošloj bio Aleksandar Vučić, niti jasno profilisani pratijski establišmenti koji bi se sada dogovarali o strukturi Vlade. Imamo veliki broj narodnih poslanika koji misle svojima glavama, a tu su i plenumi koji imaju neformalan, ali nesumnjim uticaj na političke proces u zemlju. U takvoj situaciji, sigurno je tačno obo što je Čupić rekao da je potrebno vreme da se oni svi usaglase ne samo oko Vlade, već i načina funakcionisanja iste. Mišljenja sam da oko toga ne treba žuriti i praviti neodržive kompromise, već je važno da se nađu rešenja koja će moći da funkcionišu u praksi u narednom periodu.

Aleksandar Čupić: Nije tačno da imam 7 stanova Aleksanar Čupić dbacio je tvrdnje da poseduje sedam stanova. Gostujući u emisiji "Utisak nedelje", rekao je da je odmah prepoznao dokument na osnovu kog su, kako tvrdi, pokrenute spekulacije. On je objasnio je da je reč o ugovoru o zajedničkoj izgradnji sa njegovim nekadašnjim profesorom, u kojem se pominju stambene jedinice, ali da to ne predstavlja stvarno stanje vlasništva. Dodao je da se vlasništvo nad pojedinačnim stanovima može proveriti u katastru, na osnovu broja parcele navedenog u dokumentu. - Nije tačno to, tih sedam stanova. Ja bih voleo, ja imam šestoro dece, ja bih zaista voleo da imam tih sedam stanova - rekao je Čupić na N1.

Politički analtičar Srđan Graovac kaže da je jedno od najvažnijih delova iz Čupićevog obraćanja onaj koji se odnosi na formiranje Vlade, ali i na neprisustvo predstojaćem Samitu EU i Zapadnog Balkana

- Nema sumnje da će pitanje EU biti jedno od najvećih izazova kada govorimo o novoj vlasti koja je itetkako svesna da većina javnosti nije proevropski orijentisana, iako su upravo te strukture dominantne na Studentskoj listi (SL). Jasno je da će sada pokušati da izbegnu bilo kakve poteze koji bi ih jasno svrtsali uz EU, pogotovo dok ne prođu predsednički izbori. Nakon toga smatram da možemo očekivati jači zamah prema Zapadu - govori graoavac i dodaje:

Srđan Graovac Foto: Kurir TV

- Javnost, a pre svega njihovi birači očekivali su da Vlada već bude formirana, jer su u euforiji promena koje priželjkuju, a za to je neophodna Vlada. Međutim, vlast nije lako formirati čak i kada imate jednu političku organizaciju, a ne kada je u pitanju politička struktura gde glavnu reč vode plenumi sa više fakulteta i u takvim okolnostima ne treba očekivati da izbor Vlade dođe brzo. Iako, bilo bi zaista najbolje i za vlast i za opoziciju da se što pre počne sa radom novi kabinet u Nemanjinoj 11 i da se ovo smutno vreme završi. Takođe, to je od ključne važnosti za ekonomsku stabilnost zemlje, jer se bliži kraj godine, mora da se glasa budžet a ukoliko nemamo Vladu ićiće se na privremeno finansiranje što nikako nije u interesu zemlje - kaže Graovac.

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