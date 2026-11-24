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Šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić izjavio je danas da bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić neće biti uhapšen kao politički protivnik, već samo pod uslovom da protiv njega ima dovoljno dokaza, uz javno i pošteno suđenje.

Vučić je u ponedeljak, gostujući na televiziji Pink, govoreći o mogućnosti da bude uhapšen, izjavio da nema nameru da se sklanja i da bi u slučaju hapšenja počeo štrajk glađu, što bi, kako je naveo, moglo da dovede do izlaska milion ljudi na ulice.

- On može da štrajkuje i ne štrajkuje glađu, u svakom slučaju, možemo obećati da će imati pošteno suđenje i javno - i on je rekao da zahteva javno suđenje, tu ćemo mu svakako pomoći - rekao je Bakić za FoNet.

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Govoreći o najavi da predstavnici Srpske napredne stranke sa Vučićem na čelu, zbog toga što im nisu ponuđena predsednička mesta, najverovatnije neće učestvovati u skupštinskim odborima, Bakić ističe da je to isključivo njihova stvar.

- Ako žele da učestvuju, oni naravno učestvuju, imaju pravo na to. A ako ne žele da učestvuju, opet, to je njihova želja - rekao je Bakić pred današnji nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije.

On je naveo da se formiranje skupštinskih odbora očekuje danas ili sutra, nakon čega bi trebalo da budu formirane i međunarodne parlamentarne delegacije.

Na pitanje da li postoji mogućnost da umesto predsednika Skupštine Srbije Aleksandra Čupića neko drugi predstavlja Srbiju na sastanku Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu, Bakić je rekao da se ta mogućnost do sada nije razmatrala, ali da to ne znači da, ipak, na kraju neće biti razmotrena.

- To je jedna vrlo neprijatna situacija za nas, zato što će tamo biti jako negativnog govora o Republici Srbiji zbog aktivnosti bivšeg režima i malo je bezveze da čovek sluša sve najgore o sopstvenoj zemlji, a da ne bude za to kriv - rekao je Bakić.

Dodao je da bi na tom skupu, ipak, moglo da se odgovori na kritike i predstavi drugačija slika Srbije, pa ni ta mogućnost nije do kraja isključena.