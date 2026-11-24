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Konstitutivna sednica Narodne skupštine Srbije nastavlja se danas sa početkom u 10 časova, a preostalo je da poslanici raspravljaju o još dve tačke dnevnog reda

* izboru članova skupštinskih radnih tela

* izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

10.10 - Jednočasovna pauza

Predsednik Čupić odredio sat pauze jer materijali za sednicu nisu bili spremni.

10.07 - Predsednik Skupštine Čupić pozvao da se aplauzom pozdrave studenti gosti na galeriji

- Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim studente, članove delegacije Studentskog pokreta i studentske organizacije Proton Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale. Molim vas da aplauzom pozdravimo goste, rekao je Čupić posle čega se u sali čuo aplauz poslanika ali i Čupićev.

- Ja bih samo još dodao da se zahvaljujem studentima kao simbolu stradanja, promena i vaskrsnuća ovog društva.

Na te njegove reči čulo se negodovanje sa mesta na kojima sedi opozicija.

- U tom smislu bih pomenuo i gospodina... Molim za mir! I gospodina Milana Jovanovića kao žrtvu nasilja nad novinarima, koji se takođe danas upokojio. U ovom trenutku... Ja vas molim da me ne prekidate!

- S obzirom da još nisu spremni materijali za nastavak sednice i za raspravu, da su konsultacije s manjinskim grupama završene pre nepunih pola sata, proglašavam pauzu od 1 sata, zaključio je Čupić posle čega je usledila pauza.

10.04 - Jovanov pozvao da se minutom ćutanja oda pošta preminulom vladiki Irineju

Poslanik SNS Milenko Jovanov pozvao je da se minutom ćutanja oda pošta vladiki bačkom Irineju koji se noćas upokojio.

10.00 - Počela sednica, prisutna 202 poslanika

Predsednik Skupštine Aleksandar Čupić konstatovao je da je prisutna većina poslanika - 202 poslanika.

Grupa od 60 studenata danas prati sednicu sa galerije Grupa studenata okupila se jutros ispred Narodne skupštine Srbije, odakle je ušla u parlament kako bi sa skupštinske galerije pratila današnji nastavak sednice.

00:16 Studenti ulaze u Skupštinu Srbije Izvor: Kurir

Kako su saopštili, današnjem zasedanju Skupstine prisustvuje oko 60 studenata, a oni su to juče najavili i na mreži Iks.

Šta se juče događalo u Skupštini

U parlamentu su juče održane konsultacije predstavnika poslaničkih grupa "Studentska lista – Studenti pobeđuju" i "Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje", kao i samostalnih poslanika, o daljem toku konstitutivne sednice.

Šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić izjavio je posle konsultacija da opozicija neće voditi nijedan skupštinski odbor i dodao da ne vidi zašto bi onda učestvovala u radu odbora, ali da će danas o tome doneti odluku.

Samostalni poslanik Usame Zukorlić rekao je da je predsednik Skupštine Aleksandar Čupić informisao poslanike nacionalnih manjina o načinu konstituisanja skupštinskih odbora, ali da dogovor još nije postignut.

Predstavnici Studentske liste nisu se obraćali medijima nakon konsultacija.

Konstitutivna sednica Skupštine Srbije počela je 17. novembra, kada su verifikovani mandati svih 250 poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta. Za predsednika Skupštine je 19. novembra izabran Aleksandar Čupić, koga je predložila Studentska lista.

Izabrano je i šest potpredsednika parlamenta iz Studentske liste – Jelena Petrović, Lidija Dimitrijević, Marija Bjelobrk, Sara Valentik, Tibor Lazar i Adem Mavrić. Skupština je imenovala Mirjanu Radaković za generalnog sekretara parlamenta.

U novom sazivu Skupštine poslanička grupa Studentska lista ima 140 mandata, a poslanička grupa "Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje" 103 mandata. Osim njih, u parlamentu je i sedam poslanika izabranih na listama manjinskih stranaka.

Burna prva tri dana u Skupštini

Početak konstituisanja nove Skupštine Srbije posle izbora obeležila su tri burna dana.