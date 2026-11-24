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Atmosfera u Narodnoj skupštini Republike Srbije od samog starta rada novog saziva obeležena je visokim tenzijama, čestim prekidima i serijom opomena koje predsedavajući Aleksandar Čupić izriče tokom burnih rasprava, naročito u duelima sa poslanicima opozicije.

Dok se u skupštinskoj sali svakodnevno testiraju granice strpljenja i parlamentarne kulture, otvara se pitanje kakve su stvarne posledice ovakvih sankcija.

Održavanje reda u skupštinskoj sali regulisano je odredbama Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije (članovi 108–115), koji predsedniku parlamenta daje jasne mehanizme za sankcionisanje poslanika koji ometaju rad ili krše pravila debate.

Predsednik Narodne skupštine za narušavanje reda poslanicima može izreći tri vrste mera, opomenu, oduzimanje reči i udaljenje sa sednice, a kazne osim novčanog umanjenja plate podrazumevaju i zabranu povratka u salu sve do kraja tekuće sednice.

Kad je za opomenu

Predsednik Skupštine izriče opomenu poslaniku koji priđe govornici bez odobrenja, govori pre nego što je dobio reč ili uprkos upozorenju nastavlja da priča o temi koja nije na dnevnom redu.

Opomena sledi i za dobacivanje, prekidanje govornika, neposredno obraćanje drugom poslaniku, upotrebu psovki i uvredljivih izraza, iznošenje činjenica ili ocena iz privatnog života drugih lica, kao i za svaki drugi vid narušavanja reda na sednici.

Od oduzimanja reči do udaljenja iz sale

Ukoliko poslanik i nakon dve izrečene opomene na istoj sednici nastavi da krši Poslovnik, predsednik Skupštine mu oduzima reč.

Narodni poslanik kome je izrečena mera oduzimanja reči, dužan je da prekine svoje izlaganje, a u suprotnom mu se isključuje mikrofon, dok predsedavajući po potrebi može odrediti i pauzu.

- Mere opomene i oduzimanja reči primenjuju se za dan kada su na sednici Narodne skupštine izrečene- navedeno je u članu 113. Poslovnika

01:07 Čupić ugasio mikrofon Vučiću Izvor: RTS1

Najteža disciplinska mera, udaljenje sa sednice, izriče se poslaniku koji ni posle oduzimanja reči ne prestaje da ometa rad parlamenta.

Međutim, u slučaju fizičkog napada ili drugog grubog narušavanja reda, predsednik Skupštine može poslaniku odmah izreći meru udaljenja i bez prethodnih opomena.

Ako kažnjeni poslanik odbije da napusti salu, predsednik nalaže skupštinskom obezbeđenju da ga udalji.

- Ako narodni poslanik odbije da se udalji sa sednice Narodne skupštine, predsednik Narodne skupštine će naložiti službi zaduženoj za održavanje reda u zgradi Narodne skupštine da tog narodnog poslanika udalji sa sednice i odrediti pauzu do izvršenja mere udaljenja - navodi se u članu 111. Poslovnika Narodne Skupštine

Povratak tek na narednoj sednici

Dok se mere opomene i oduzimanja reči primenjuju samo za dan kada su izrečene, mera udaljenja sa sednice važi za narednih 20 dana zasedanja (rada) Narodne skupštine od dana udaljenja. Ukoliko sednica na kojoj je mera izrečena traje duže od 20 radnih dana, zabrana važi do okončanja te sednice.

U poslaničke klupe može da se vrati tek kada predsednik Skupštine zaključi tu sednicu i otvori novu.

1/83 Vidi galeriju Skupština Srbije konstitutivna sednica, četvrti dan Foto: Marko Karović

Izuzetno od stava 2. člana 113. Poslovnika, narodni poslanik koji je udaljen sa sednice Narodne skupštine ima pravo da prisustvuje sednici Narodne skupštine u Danu za glasanje.

Novčane kazne u humanitarne svrhe

Pored disciplinskih posledica, izrečene mere povlače i novčane kazne koje na osnovu odluke Administrativnog odbora umanjuju osnovnu poslaničku platu.

Za jednu opomenu osnovna plata se umanjuje za 10 odsto, dok dve opomene na istoj sednici povlače umanjenje od 20 odsto. Oduzimanje reči kažnjava se umanjenjem od 40 odsto, a udaljenje sa sednice odbijanjem 50 odsto od osnovne poslaničke plate.

Poslovnik predviđa da se kazne tokom iste sednice ne sabiraju, ukoliko poslanik dobije više mera, primenjuje se samo najviša izrečena kazna, a sav novac prikupljen na ovaj način uplaćuje se u humanitarne svrhe.

Za udaljenje može naknada za automobil