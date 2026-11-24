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Predsednik Narodne Skupštine, Aleksandar Čupić izvinio se i obavestio poslanike da je osoba koja je napravila fotografiju sa balkona, a potom je, uz neprimereni sadržaj, objavila na društvenim mrežama - udaljena iz parlamenta.

- Osoba koja je napravila fotografiju, identifikovana je i odmah je udaljena. I pošto ne postoji druga sankcija biće joj zabranjen pristup Skupštini Srbije. Izvinjavam se - rekao je Čupić.

Podsetimo, prethodno je poslanik SNS, Aleksandar Mirković tražio izvenjenje i puno ime i prezime čoveka koji se, kako je rekao, na društvenoj mreži "Iks" predstavlja kao "Brele Šmele". Čupić je tada rekao da će proveriti o čemu se radi, ali da su svi studenti koji su danas prisustvovali sednici prošli bezbednosnu proveru.

Sporna objava u međuvremenu je obrisana, a pomenuta osoba je objavila fotografiju sa balkona, i u komentarima navela kako je to dobra pozicija za pi**nje, piše Nova.rs.

Da podsetimo, povodom ovog slučaja obratio se i šef opozicije u Skupštini, Aleksandar Vučić:

- Ukazao bih vam, gospodine Čupiću, na nešto što sam uspeo da pronađem u svom telefonu: "Brele Šmele". To je upravo taj čovek što bi da urinira po nama. Ne znam kakve ste bezbednosne provere izvršili, dovoljno je bilo da pogledate samo na njegove društvene mreže od pre 2 dana. Tačnije, pre 3 dana - kazao je Vučić i dodao:

- Okačio je sliku dečaka koji je uperio pištolj u svoju slepoočnicu. Mogu da vam dovedem, da vidite koliko je jezivo, uz potpis "Skupština Republike Srbije, dan 3". Da li bi da ubije nekoga, ili bi neko da se ubije, ne znam ni ja kako. Taj čovek nikako nije mogao da prođe bezbednosne provere, te sumnjam da ste ih dali nadležnim službama da te provere izvrše. Pošto znam kako se te stvari odvijaju, molio bih vas da ubuduće to učinite i ovakvim ljudima, opasnim po svoju okolinu, zabranite dolazak u našu Skupštinu - rekao je Vučić u Skupštini posle saznanja da je slika iz sale, gde je zabranjeno slikanje, dospela na mreže sa uvredljivim komentarom.

00:16 Studenti ulaze u Skupštinu Srbije Izvor: Kurir