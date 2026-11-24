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Ukoliko nova vlada Srbije ne bude izabrana na vreme kako bi se do 20. decembra usvojio budžet za 2027, već od 1. januara sledeće godine država će morati da pređe na privremeno finansiranje. Iako to ne bi uticalo na izvršavanje redovnih obaveza poput isplata plata i penzija, privremeno finansiranje bi imalo negativan uticaj na investicije, ograničilo bi rashode zemlje i onemogućilo većinu kapitalnih ulaganja, upozoravaju stručnjaci za Kurir.

Ovu mogućnost je još početkom novembra najavio ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, izjavivši da će vlada, ukoliko budžet ne bude usvojen do zakonskog roka, doneti odluku o privremenom finansiranju.

Ipak, poslanici Studentske liste su od zvaničnog ulaska u parlament izražavali nadu da će se vlada ipak formirati do kraja ove godine, dok je predsednik Skupštine Aleksandar Čupić naglasio da je "mnogo važnije napraviti dobar nego brz izbor", a šef ove poslaničke grupe Jovo Bakić pre dva dana izjavio da se još ne zna ime mandatara!

Zakonska mera

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije (PKS) kaže za Kurir da je sve izvesnije da Srbija neće dobiti novu vladu do kraja godine ili bar ne dovoljno brzo da bi ta vlada predložila budžet o kojem bi onda raspravljali narodni poslanici.

Bojan Stanić - PKS Foto: Kurir Televizija

- Prema Zakonu o budžetskom sistemu, privremeno finansiranje se uvodi na period od tri meseca, uz mogućnost produženja za još tri ukoliko budžet ne bude donet do 15. marta, ali iskreno se nadam da to nije opcija. To je vanredna zakonska mera koja je predviđena. U praksi, to znači da će se država finansirati tri meseca sa ograničenjem, odnosno da neće smeti da raspolaže sa više od četvrtine budžeta za prošlu godinu tokom tog vremena. Isplata penzija i plata se nastavlja redovno, kao i servisiranje drugih obaveza države, i građani to u principu neće osetiti - kaže Stanić.

On dodaje da to ne mora neposredno da utiče na privredni rast, ali takva situacija može negativno da se odrazi na poverenje domaćih i stranih investitora.

- A i nova kapitalna ulaganja su u tom periodu najčešće ograničena. Idealno bi bilo da se to izbegne ili da što kraće traje, jer je loša poruka investitorima da ne možemo da izaberemo vladu i usvojimo budžet! Nije to sad tragedija za građane, međutim, smatram da je veoma važno da što pre dobijemo novu vladu kako bi se nastavilo s razvojem ekonomije, privlačenjem investicija i naučnotehnološkim razvojem države - objašnjava Stanić.

Bez vakuuma

S druge strane, politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović smatra da je privremeno finansiranje regularna mera i ne predstavlja ništa strašno, ali naglašava da bi korektno i odgovorno bilo da nova vlada bude formirana najkasnije sredinom januara kako bismo što pre izašli iz svojevrsnog institucionalnog vakuuma.

Đorđe Vukadinović, urednik "Nove srpske političke misli" Foto: Kurir Televizija

- Prelamaju se različiti interesi i motivi oko formiranje vlade sa više strana, podrazumeva se da ne treba da bude formirana navrat-nanos, ali treba da bude što pre jer je to u interesu građana, kao i pobednika na ovim izborima. Pobednici očigledno nisu imali gotovo rešenje za formiranje kabineta i tek sada intenzivno i ubrzano tragaju za rešenjem. Formalno, vremena ima do sredine februara, međutim, rekao bih da je u ovoj situaciji i sa ovom atmosferom i očekivanjima javnosti logično i pristojno da vlada bude sastavljena idealno do kraja ove godine ili najkasnije sredinom januara sledeće - ocenjuje Vukadinović za Kurir i dodaje:

- Sve nakon toga bilo bi neodgovorno. Ipak, želim da podsetim da je SNS, koji je ranije imao jasnu većinu, razvlačio i odugovlačio sa sastavljanjem vlade i po nekoliko meseci.

NE BI BILO PRVI PUT: Isti scenario pre tačno 20 godina Srbiji ovo ne bi bilo prvi put da uvodi privremeno finansiranje države. Takva situacija se već desila pre tačno dve decenije. Na prelazu iz 2006. u 2007, upravo zbog parlamentarnih izbora i nemogućnosti da se usvoji budžet za tu godinu, prva uredba o privremenom finansiranju doneta je 21. decembra 2006, a onda je 29. marta produžena za još tri meseca. Tada je prvi put tražena i uvedena mogućnost da se privremeno finansiranje može produžiti još na jedan kvartal, a budžet je usvojen tek 22. juna.