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Mi smo u izbornom programu jasno stavili do znanja da nećemo uvoditi sankcije Rusiji, ali verujem da EU razume taj naš stav, poručio je predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić za nemački medij Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF).

Aleksandar Čupić je istakao da misli da tu našu poziciju razume i Evropska unija.

- Brisel je predugo tolerisao zloupotrebu moći pod Vučićem. Vrednosti poput vladavine prava, slobode medija i tako dalje, sve su to fundamentalne evropske vrednosti. Ali mi ih nećemo ponovo uspostaviti zato što to neko od nas traži zbog integracije u EU, već pre svega zato što mi sami to zaista želimo - rekao je Čupić.

ZDF konstatuje da je Srbija i dalje potpuno zavisna od ruske nafte i gasa i da se zato za sada ne očekuje napuštanje politike naklonjene Rusiji.

Nije prvi put da predstavnici Studentske liste iznesu ovakav stav o sankcijama Rusiji, podseća se u prilogu ZDF-a.

Akademik SANU, profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Radomir Saičić je rekao da se "kao što smo naveli u svom programu, "Studentska lista" ne zalaže za uvođenje sankcija Rusiji".

Prema rečima Saičića, Srbija je i sama prošla kroz sankcije i razume da one ne predstavljaju rešenje problema.

- Problemi se moraju rešavati dijalogom, pregovorima i dogovorima, a ne sankcijama. Zato nemamo nameru da uvodimo sankcije Rusiji - zaključio je Saičić.