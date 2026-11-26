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Bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo je ostavku 27. septembra, a funkciju v.d. predsednika Republike preuzela je tadašnja predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, dok je od 19. novembra v.d. predsednika Republike Aleksandar Čupić, koji je izabran za predsednika Skupštine u novom sazivu.

Povodom raspisivanja predsedničkih izbora, danas u 12 časova, većina građana, a pre svih mladi glasači kojima će ovo biti prvi izlazak na izbore na kojima se bira predsednik Republike, interesuju se kako se uopšte bira šef države, šta su to prvi i drugi krug, kako neko može da se kandiduje.

Zakonom o predsedniku Republike propisano je da, ako predsedniku Republike prestane mandat pre vremena na koje je izabran, izbori se raspisuju tako da se glasanje održi najkasnije tri meseca od dana kada predsedniku prestane mandat.

Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Kao dan glasanja određuje se neradni dan.

Kako se i na koliko bira predsednik Srbije

Redovni izbori za predsednika Republike održavaju se svakih pet godina, koliko traje mandat predsednika, osim u slučaju vanrednih predsedničkih izbora, koji se sprovode kada je predsednik sprečen da obavlja tu dužnost ili mu prestane mandat pre isteka vremena.

Mandat predsedniku prestaje pre roka u slučaju podnošenja ostavke ili donošenja odluke o njegovom razrešenju.

Izbore sprovode organi koji su nadležni za sprovođenje izbora za narodne poslanike, odnosno Republička izborna komisija, lokalne izborne komisije i birački odbori.

Kako se postaje kandidat za predsedničke izbore

Kandidate za predsednika Republike mogu da predlažu političke stranke upisane u Registar političkih stranaka, koalicije političkih stranaka i grupe građana.

Predlaganje kandidata za predsednika Republike vrši se podnošenjem predloga kandidata neposredno Republičkoj izbornoj komisiji u pisanom i elektronskom obliku na propisanom obrascu, najkasnije 20 dana pre dana glasanja.

Uz predlog kandidata, svaki predlagač podnosi najmanje 10.000 pisanih izjava birača da podržavaju predloženog kandidata na obrascu koji propisuje Republička izborna komisija i koje su overene pre isteka roka za podnošenje predloga kandidata.

Redosled kandidata na listi kandidata za izbor predsednika Republike utvrđuje se žrebom na sednici Republičke izborne komisije, u prisustvu predstavnika predlagača kandidata.

Poziv za glasanje

Svakom biraču se obavezno, najkasnije pet dana pre dana glasanja, dostavlja poziv za glasanje koji sadrži: dan i vreme glasanja, broj i adresu biračkog mesta i broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska.

Ovaj poziv birač nije dužan da donese na biračko mesto i njemu se ne može uskratiti mogućnost glasanja samo zato što nema kod sebe taj poziv.

Na dan glasanja, biračka mesta se otvaraju u 7.00 časova, a zatvaraju u 20.00 časova.

Kako se glasa

Glasanje se obavlja na biračkim mestima u Republici Srbiji, kao i na biračkim mestima u inostranstvu (po pravilu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije).

Birač glasa na biračkom mestu u zemlji prema prijavljenom prebivalištu, s tim da postoji mogućnost da, umesto u mestu prebivališta, birač glasa u mestu privremenog boravišta, o čemu mora da obavesti opštinu boravišta najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno 20 dana pre dana glasanja.

Glasanje se vrši zaokruženjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za koga se glasa, a birač može da glasa samo za jednog kandidata sa glasačkog listića.

Prvi i drugi krug izbora

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali.

Ako nijedan kandidat ne dobije većinu glasova birača koji su glasali, Republička izborna komisija u roku od tri dana od dana kada je ukupan izveštaj o rezultatima izbora postao konačan donosi rešenje kojim određuje da se ponovi glasanje u roku od 15 dana od dana donošenja tog rešenja o ponavljanju glasanja (drugi krug izbora).

Dan ponovnog glasanja određuje Republička izborna komisija, s tim da glasanje mora da bude u danu u kojem se ne radi.

Na ponovnom glasanju (u drugom krugu izbora) učestvuju dva kandidata koja su dobila najveći broj glasova na prvom glasanju, pri čemu je na glasačkom listiću na ponovnom glasanju prvi po redosledu kandidat koji je na prvom glasanju dobio najviše glasova.

Redosled kandidata koji imaju isti broj glasova utvrđuje se prema redosledu na prvom glasanju.

Više od dva kandidata učestvuju na ponovnom glasanju ako ih više deli prvo ili drugo mesto.

Za predsednika Republike izabran je kandidat koji je na ponovnom glasanju dobio najveći broj glasova.

Ako na ponovnom glasanju kandidati dobiju isti broj glasova, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja o ponavljanju glasanja.

Republička izborna komisija u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja, koje donose lokalne izborne komisije za sva biračka mesta na svojoj teritoriji, donosi i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" ukupan izveštaj o rezultatima izbora za sva biračka mesta.

Mandat predsedniku Republike počinje polaganjem zakletve pred Narodnom skupštinom.