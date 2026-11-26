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Počasna predsednica Socijalističke partije Srbije (SPS) Slavica Đukić Dejanović je danas rekla agenciji Beta da stranački organi još nisu odlučili o učešću na predsedničkim izborima.

Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić je danas raspisao predsedničke izbore za 27. decembar, pošto je krajem septembra predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo ostavku.

Predsednik SPS-a Ivica Dačić najavio je 11. oktobra u Beogradu, na predizbornom skupu koalicije okupljene oko socijalista za poslaničke izbore, da će možda biti kandidat na predsedničkim izborima.