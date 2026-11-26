Slavica Đukić Dejanović o učešću SPS na predsedničkim izborima: "Nemam konkretan odgovor"
- SPS još nije doneo odluku o učešću na predsedničkim izborima, rekla je Slavica Đukić Dejanović
- Ivica Dačić je ranije najavio da bi mogao biti kandidat, dok su izbori raspisani za 27. decembar
Počasna predsednica Socijalističke partije Srbije (SPS) Slavica Đukić Dejanović je danas rekla agenciji Beta da stranački organi još nisu odlučili o učešću na predsedničkim izborima.
Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić je danas raspisao predsedničke izbore za 27. decembar, pošto je krajem septembra predsednik Srbije Aleksandar Vučić podneo ostavku.
Predsednik SPS-a Ivica Dačić najavio je 11. oktobra u Beogradu, na predizbornom skupu koalicije okupljene oko socijalista za poslaničke izbore, da će možda biti kandidat na predsedničkim izborima.
- Stranački organi SPS-a nisu još odlučivali o tome (predsedničkim izborima) i nemam konkretan odgovor - rekla je Đukić Dejanović agenciji Beta na pitanje o učešću SPS-a na predsedničkim izborima.