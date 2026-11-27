MARTA KOS SA ADEMOM MAVRIĆEM (STUDENTSKA LISTA): Razgovor o reformama i podršci Evropske unije Srbiji
Evropska komesarka za proširenje Marta Kos sastala se danas sa potpredsednikom Skupštine Srbije Ademom Mavrićem, sa kojim je razgovarala o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji, sprovođenju reformi i mogućnostima za dodatnu podršku Evropske unije.
- Politička tranzicija u Srbiji pruža priliku za jačanje vladavine prava i unapređenje odnosa sa susedima - napisala je Kos na Iksu uz zajedničku fotografiju.
Ona je u poruci pomenula i podršku reformama u Srbiji.
- Sastala sam se sa potpredsednikom Skupštine Ademom Mavrićem kako bismo razgovarali o tome kako EU može da podrži reforme u oblasti vladavine prava i kako sredstva Evropske unije mogu doneti konkretne koristi građanima Srbije - navela je Kos u objavi na Iksu.
Podsećamo, vršilac dužnosti predsednika Srbije Aleksandar Čupić učestvovaće danas u Ohridu na sastanku lidera procesa Brdo-Brioni, a sinoć se našao na večeri sa liderima u regionu
Studentska lista danas, tačno u podne, će saopštiti ime kandidata za predsedničke izbore zakazane za 27. decembar.