Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos sastala se danas sa potpredsednikom Skupštine Srbije Ademom Mavrićem, sa kojim je razgovarala o aktuelnoj političkoj situaciji u Srbiji, sprovođenju reformi i mogućnostima za dodatnu podršku Evropske unije.

- Politička tranzicija u Srbiji pruža priliku za jačanje vladavine prava i unapređenje odnosa sa susedima - napisala je Kos na Iksu uz zajedničku fotografiju.

Ne propustite Pop kultura Posle 20 godina Gagi Jovanović ponovo u skuštinskoj klupi: Ovo niko nije mogao tada da predvidi sem maestralnog Pavića

Ona je u poruci pomenula i podršku reformama u Srbiji.

- Sastala sam se sa potpredsednikom Skupštine Ademom Mavrićem kako bismo razgovarali o tome kako EU može da podrži reforme u oblasti vladavine prava i kako sredstva Evropske unije mogu doneti konkretne koristi građanima Srbije - navela je Kos u objavi na Iksu.