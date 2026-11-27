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Ispred Centralnog zatvora obratio se zamenik glavnog urednika Informera Dejan Vukelić, nakon što je vlasniku tog medija Draganu J. Vučićeviću određen pritvor do 30 dana.

- Nakon višednevnog terora nad njim, to su slike koje je neko hteo da pošalje. Dragan J. Vučićević sa lisicama na rukama, celodnevno maltretiranje, tek u kasnim večernjim satima njemu je određen pritvor od 30 dana. Ovo je druga noć koju su njegova deca provela bez njega... Čovek koji je utamničen samo zbog svoje reči, samo zbog nečega što je govorio. Vucaran sa lisicama na rukama, na sve moguće načine maltretiran, lekove nisu hteli odmah da mu daju, a patike hteli da seku. Strašan teror nad čovekom zbog verbalnog delikta - rekao je on.

Vukelić tvrdi da za to vreme Srbijom haraju reketaši, i da gore poslovni objekti, kao i da policija i tužilaštvo ništa ne rade.

- Dragan J. Vučićević je politički zatvorenik, to je utamničenje slobode govora. Prva reč je sloboda, to je ako gledamo u budućnost utamničenje svake slobode. Sutra to može da bude bilo ko od vas. Ko god se ne dopadne novim vlastodršcima, oni će naći izgovor da ga utamniče - rekao je on.

Potom se obratio Dragoljub Ljubičanović, advokat Dragana J. Vučićevića, koji je najavio da će uložiti žalbu, i da će pokušati da poseti svog klijenta u zatvoru.

- Ono što je ovde najbitnije, nije pravna stvar, pravo ćemo mi lako savladati, nego smo videli da je tema njegovog hapšenja bila tema koja se poslednjih mesec dana potencirala u medijima. Onda ne čudi da se u tih mesec dana niko nije bavio napadom na Informer, već pitanjem kako utamničiti nekoga ko je izazivao nered i paniku. Ja naglašavam da to delo mora imati svoju posledicu, zato ovo deluje kao politički predmet. I zato ćemo se boriti i govoriti dok nas služi glas.

Petar Popović sa Informera kaže da je Dragan J. Vučićević uhapšen zato što se usudio da digne glas protiv režima.

Foto: Tanjug Printscreen

- Zato što sme da bude jedna od retkih opozicionih medija u ovom trenutku, i da kaže ono što mu je na srcu i na duši. Onda odjednom mora da doživi to što je doživeo. Tako imate oca šestoro dece koji se nalazi iza ovih rešetki sa bodljikavom žicom. Mogli su da mu zabrane javno pojavljivanje, da se napravi bilo kakav dogovor, ali ne, potrebno je bilo da on sedi u CZ, i da se aplaudira u Skupštini - tvrdi Popović.

On ističe da sve to gleda porodica Dragana J. Vučićevića, i da niko neće da se bavi realnim problemima koje država ima.

Okupljeni su potom vikali "pustite Dragana" ispred ograde Centralnog zatvora.

Andrea Veskov je zapitala vrhovnu tužiteljku Zagorku Dolovac šta čeka zaposlene Informera ako nastave da se "bave opravdanim kritikama na račun rada određenih institucija".

- Očekivala sam izricanje pritvora od 30 dana, ali nisam očekivala da će sudija za prethodni postupak pristati da učestvuje u ovom bezakonju. I očekujem da nadležne institucije utvrde da li je došlo do zloupotrebe službenog položaja - kazala je ona.

Branka Lazić je rekla da je Dragan J. Vučićević politički zatvorenik, dok je Ivana Vučićević rekla da je "ovo samo jedan primer kako će nove vlasti pokušati da uskrate kritičko mišljenje."

Bratislav Gašić je rekao da je Dragan J. Vučićević trenutno jedini novinar koji se nalazi u političkom pritvoru u Evropi. Nebojša Krstić je rekao da je Vučićević pritvoren zato što nove vlasti imaju veliki strah od njega.

Vukelić je na kraju obraćanja rekao da će se za Dragana J. Vučićevića boriti i po kiši i po snegu.