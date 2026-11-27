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Predsednički izbori u Srbiji zakazani su za 27. decembar, a rokovi za predaju kandidatura, utvrđivanje redosleda na glasačkom listiću i predizbornu kampanju već su utvrđeni. Predlozi kandidata mogu se podnositi do 6. decembra, dok će izborna tišina početi 25. decembra u ponoć.

Pofesor Hemijskog fakulteta i član SANU Radomir Saičić odabran je da bude predsednički kandidat Studentske liste.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Puls Srbije" bili su Aleksandar Radovanović, generalni sekretar Pokreta slobodnih građana i Srđan Barac, politički analitičar.

- Da, to je očekivano. I prethodnih dana je najavljivano da će on biti kandidat Studentske liste, tako da mislim da su to očekivali i građani Srbije. Smatram da je on dobar kandidat za predsednika. Pokret slobodnih građana će konačnu odluku o tome da li će ga podržati kao predsedničkog kandidata doneti večeras na sednici Predsedništva, koja počinje u 18 časova. Mi svakako nećemo imati svog kandidata, a očekujem da će odluka ići u tom pravcu - kaže Radovanović.

Aleksandar Radovanović u studiju Kurir televizije govori o predsedničkim izborima 2026. Foto: Kurir Televizija

"Predsednika treba vratiti u okvire ustavnih ovlašćenja"

On je ocenio da predsednička funkcija treba da bude pretežno ceremonijalna, dok bi parlament trebalo da postane centar političkog odlučivanja, uključujući i izbor šefa države.

- Mislim da predsedničku funkciju treba da vratimo u okvire Ustava. To je, pre svega, ceremonijalna uloga, funkcija koja nema toliko izvršnih ovlašćenja. Mislim da je Radomir Saičić upravo to postavio kao cilj - ukoliko bude izabran za predsednika, nastojaće da tu funkciju vrati u okvire njenih ustavnih ovlašćenja, što nismo imali u prethodnih deset godina. Prethodni predsednik izlazio je iz okvira Ustava, pre svega zbog toga što ta funkcija ne odražava snagu glasova koje dobije. Imate direktne izbore, predsednički kandidat, odnosno izabrani predsednik, dobije više od dva miliona glasova, a onda se od njega očekuje da obavlja protokolarnu funkciju. To su stvari koje nisu spojive. U Pokretu slobodnih građana zalažemo se za to da se predsednik Republike bira u parlamentu, a ne na direktnim izborima, i da parlament postane centar političkog delovanja. Poslanici bi trebalo da budu nosioci izborne volje građana i da odlučuju o tome ko će biti funkcioneri države, kako prilikom izbora vlade, tako i predsednika - rekao je.

Radovanović je istakao da će Pokret slobodnih građana, iako nema predstavnike u parlamentu, aktivno učestvovati u političkom životu i jasno zastupati svoje stavove o važnim društvenim i državnim pitanjima.

- Pokret slobodnih građana nije u parlamentu, nemamo svoje poslanike i podržavamo Studentsku listu u izgradnji institucija ovog društva. Ipak, nećemo biti puki posmatrači političkih zbivanja, već planiramo da budemo aktivni učesnici političkog života. Jasno i glasno ćemo govoriti o svojim ciljevima i politikama, uključujući odnos prema Crnoj Gori, Kosovu i Republici Srpskoj - istakao je Radovanović.

Foto: Marko Karović

Barac: "Ne umanjujte ulogu predsednika, naš sistem nije parlamentarni"

Osporio je tvrdnju da je predsednička funkcija isključivo protokolarna, ukazujući na ustavna ovlašćenja šefa države i ističući da je Srbija kombinovani sistem u kojem predsednik legitimitet crpi iz direktne podrške građana.

- A kakav je naš sistem - predsednički ili parlamentarni? Dakle, rekli ste da je predsednička funkcija protokolarna, ali to nije u potpunosti tačno. Hoćete da kažete da je potpisivanje zakona protokolarno? Ali većina mora da bude kvalifikovana da bi zakon ponovo prošao parlament. Znači, to nije protokolarno. Nemojte da umanjujete ulogu predsednika. Menjate teze. Suština je upravo u tome da se ovde pravi zamena teza koju je moj uvaženi sagovornik pokušao da plasira. Mi smo imali situaciju u kojoj smo spojili dve funkcije - lidera najveće parlamentarne stranke i predsednika države. Njegov legitimitet crpeo se iz podrške naroda i direktnih izbora, s obzirom na to da je naš sistem, kao što je i moj uvaženi sagovornik potvrdio, drugačiji od političkog sistema za koji se zalaže njegova politička opcija - rekao je Barac.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Pogrešno je to što pokušava da predstavi naš trenutni politički sistem kao bliži sistemu za koji se zalaže njegova politička opcija. Oni se zalažu za to da Srbija bude parlamentarna država, u kojoj je najveća snaga u parlamentu. Kod nas to nije slučaj. Naš sistem je kombinovani - nije ni predsednički ni parlamentarni. Postoji odnos uzajamne kontrole i ravnoteže. Parlament kontroliše Vladu, a predsednik ima određena ovlašćenja da kontroliše i parlament. Sa razlogom je to tako uređeno, jer se predsednik bira na direktnim i neposrednim izborima. To je najdemokratskiji način izbora. Ja sam za poštovanje našeg Ustava. Isto kao što se politička opcija mog protivnika u ovoj emisiji zalaže za to da Kosovo i Metohija nisu deo Srbije, iako Ustav kaže drugačije, tako se i ja zalažem za poštovanje Ustava - za Kurir televiziju, objasnio je Barac.

02:58 Žestoka rasprava Radovanovića i Barca u studiju Kurir televizije: "Nemojte da umanjujete ulogu predsednika" - "Menjate teze!" Izvor: Kurir televizija

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