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Kako se iza zatvorenih vrata fakultetskih plenuma biraju kandidati za Studentsku listu, ali i potencijalni ministri i premijer? Studentkinja šeste godine Medicinskog fakulteta u Beogradu Mila Martić otkrila je u podkastu "OdaBrana priča" da svako predloženo ime prolazi kroz višekratno glasanje i detaljnu proveru prošlosti - od saobraćajnih prekršaja do ozbiljnih optužbi.

Kako je objasnila, proces formiranja Studentske liste trajao je dugo, a jedan od prvih koraka bio je predlaganje imena na fakultetskim plenumima.

- Na primer, kod nas na fakultetu, mi smo napravili proces tako da je na prvom plenumu bilo predlaganje. Gde je svako mogao da dođe, ja sam mogla da dođem, da dignem ruku i da kažem: "Ja mislim da Brana treba da bude kandidat". Mira može da dođe i da kaže: "Ja mislim da moja sestra od tetke treba da bude kandidat." I tad svi kažu: "Okej, ima nešto što se automatski odbija." Kao, evo jeste li za da ga stavimo kao predloženog, za ili protiv. Okej, ako kaže: "Ja mislim da Vučić treba da nam bude kandidat," odbijeno odmah, ali Brana: "Okej, što da ne" - započela je ona.

Nakon što bi imena bila predložena, usledio je, prema njenim rečima, detaljan istraživački rad. Studenti su se delili u manje grupe, a svaka od njih imala je zadatak da prikupi što više informacija o određenom potencijalnom kandidatu.

- Onda drugi momenat je bio da smo se svi mi podelili u ekipe, na svakog od predloženih, po nekih, na primer, petoro studenata, troje do petoro studenata je bilo, i radili smo istraživanje. Znači, ja bih saznala sve što mogu da saznam o vama. Znači, ja bih izvrtala svaku objavu na vašim društvenim mrežama, gledala bih ko prati vašeg muža, da li znam nekog ko ga poznaje, pa da ga pitam nešto o vama, što potencijalno nema u javnosti. Tražila bih gde ste bili zaposleni, tražila bih izveštaj od te firme, sve o vama, da li imate neke prijave. Bukvalno sve što je javno dostupno o vama, mi bismo se potrudili da saznamo - rekla je ona.

Studentkinje Mina Adamović i Mila Martić Foto: You Tube OdaBrana priča printscreen

- Onda se sledeći dan izlazi na plenum, i ja dođem i kažem: "Brana, eto, ja sam našla da je ona imala da je udarila pešaka kolima, na primer, pre 5 godina, pa sad vi vidite, ona je vozila je 5 na sat više nego što je dozvoljeno." I sad plenum glasa da li je plenumu okej ili nije okej to. Znači, i to su bile razne situacije. Znači, imali smo od kandidata kojima ništa nismo našli, do nekima kojima smo našli, na primer, neke optužbe za seksualno uznemiravanje koleginica. Tako da, to je baš onako, bilo zanimljivo. Duboko istraživanje. Ulazilo se baš u duboka istraživanja, i dan-danas se to radi i, mislim, to je ono što smo povukli od prethodne dve godine, a to je da moramo da imamo sve informacije. Kako znamo i umemo da bismo znali šta radimo, dalje sa tim - objasnila je.

Studentkinja Mila Martić Foto: x

Nakon faze provere, usledio je razgovor sa potencijalnim kandidatima. Kako je objasnila, nisu svi koji su bili predloženi prihvatili da učestvuju, a neki su odustali zbog porodičnih i zdravstvenih okolnosti. Oni koji su pristali, morali su da se predstave pred plenumom i odgovaraju na pitanja studenata.

- I sad, sledeći proces je onda bio da pitamo kandidate. Imali smo, nažalost, nekih par, meni jako dragih ljudi koji nisu prihvatili ovu borbu. Mislim, to su bili neki ljudi sa malom decom koji su hteli da se posvete svojoj deci, i neki ljudi koji su imali nekih zdravstvenih problema u svom bližem okruženju, hteli su da se posvete svojoj porodici. I onda je bio krug predstavljanja, gde biste vi onda kao kandidat došli na plenum, ispričali biste nešto ukratko o sebi, i onda bi vam plenum postavljao pitanja, da vidi kako vi odgovarate. Vi onda idete kući, i plenum opet glasa da li mi vas zadržavamo na listi ili ne. To jest, kao našeg potencijalnog kandidata - zaključila je ona.