Slušaj vest

Nakon što je akademik Radomir Saičić izabran za predsedničkog kandidata ispred Studentske liste, pažnju javnosti privukao je njegov intervju iz 2019. godine u kojem je govorio o manje poznatim epizodama iz svog odrastanja. Tokom školskih dana, Saičić je delio veliko interesovanje za fiziku, hemiju i naučne oglede sa krugom bliskih prijatelja, među kojima je bio i Ivan Vdović Vd, kasniji istaknuti bubnjar beogradskog novog talasa.

Radomir Saičić Foto: SANU Printscreen

Govoreći o drugovima iz tog perioda, Saičić se najpre osvrnuo na Milana Konstantinovića:

"Da pomenem par drugova iz osnovne škole: Milana Konstantinovića, koji mi je bio verovatno najbolji drug - on je sada u inostranstvu, pilot, izvanredan pilot, to je uvek bila njegova pasija, ali je za hemiju i fiziku bio zainteresovan i s njime sam pravio neke radio-stanice, hemijske laboratorije".

U razgovoru zabeleženom za SANU, Saičić je potom opisao i prijateljstvo sa Vdovićem.

"Tu je bio i Ivan Vdović, isto moj odličan prijatelj. Znaju ga možda neki kao jednu muzičku ličnost značajnu za novi talas u Beogradu, BG i "Šarlo akrobata", nažalost kasnije je umro premlad, ali i on je bio u toj ekipi koju je zanimala fizika, hemija. Imali smo neke naše kućne laboratorije", rekao je on.

Ko je Ivan Vdović zvani Vd?

Ivan Vdović Vd ostao je upamćen kao jedna od ključnih ličnosti jugoslovenske rok scene osamdesetih godina, svirajući u sastavima "Šarlo akrobata" i "EKV".

Foto: Wikipedia/Goranka Matić

Pripisuje mu se i presudna uloga u formiranju prepoznatljivog identiteta "EKV-a", kao i uvođenje Margite Stefanović u bend u vreme kada su bili u vezi.

Glumica Sonja Savić isticala je da je upravo Vdović bio centralna figura grupe koja je oblikovala i Milana Mladenovića i Margitu.

Vdović je bio prva zvanično registrovana HIV pozitivna osoba na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Prema rečima Sonje Savić, sredina je tada reagovala distanciranjem i masovnim izbegavanjem.

Kako su nastupi usled napredovanja bolesti postajali preveliki napor, napustio je bend, a preminuo je od posledica AIDS-a u Beogradu 1992. godine.

Govoreći o trenutku kada je vest o njegovoj smrti prenela Darku Rundeku, Sonja Savić je izjavila:

"Kada me je pitao kako je umro, rekla sam da je samo pao sa kreveta u nekakvoj infektivnoj kesi koju niko nije hteo da podigne“.

Na te reči, Rundek joj je, prema navodima medija, odgovorio: "Živeo je i umro kao anđeo".