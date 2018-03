POLITIČKI ANALITIČAR ANĐELKOVIĆ: Hapšenje Đurića je pokušaj albanske okupacije Kosova

Politički analitičar Dragomir Anđelković izjavio je povodom hapšenja direktora Kancelarije za Kim Marka Đurića od strane policije Kosova da "Beograd mora da reaguje".

"Ovo je pokušaj albanske okupacije severa Kosova i pokušaj da se Srbija potpuno prevari, da se ispostavi da je Briselski sporazum bio samo način da mi oslabimo svoju odbranu da bi u pogodnom momentu Albanci krenuli u ofanzivu. Beograd na ovo mora da reaguje", smatra Anđelković.

"Ako ne može da zaustavi agresiju tako što bi se hitno obratio velikim silama i dao rok od 24 sata da one to urade, onda u skladu s Rezolucijom 1244 treba uputiti naše snage na sever. Po tom sporazumu imamo pravo do 1.000 pripadnika vojske i policije. Uz podršku lokalnih Srba, mislim da je to dovoljno da se zaustavi svaka albanska agresija na sever", rekao je on.

Foto: Zorana Jevtić

