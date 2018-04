U 63. GODINI: Preminuo funkcioner SRS Zoran Krasić

Zoran Krasić, političar i dugogodišnji funkcioner Srpske radikalne stranke preminuo je jutros u dva sata u 63. godini. Ovu informaciju potvrdila je i stranka.

Ноћас у два сата престало је да куца најплеменитије и највеће срце.

Умро је мој искрени пријатељ и саборац Зоран Красић.

Бог душу да му прости. — Вјерица Радета (@VjericaR) April 12, 2018

Informaciju o Krasićevoj smrti je na Tviteru objavila njegova dugogodišnja saradnica Vjerica Radeta.

Zoran Krasić je rođen u Beogradu, 11. mart 1956. godine. Detinjstvo je proveo u Mladenovcu ali zbog prirode posla njegovog oca, koji je bio stražar, preselili su se u Niš gde je završio osnovnu školu i gimnaziju „Bora Stanković“.

foto: SRS

Završio je Pravni fakultet u Nišu 1979. godine.

Nakon odsluženja vojnog roka, 1981. zapošljava se kao pripravnik u fabrici čokolade “Inka” u Prokuplju, a nakon toga se vraća u Niš i radi kao pravnik u kožno-prerađivačkom preduzeću “Đuka Dinić”. Od 1984. do 2002. godine radio je u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja u Nišu kao referent za opšte poslove i narodnu odbranu, s tim što mu je od 1993. mirovao radni odnos zbog poslaničkog mandata.

U Kragujevcu 23. februara 1991. učestvuje u stvaranju Srpske radikalne stranke. Na funkciji predsednika Opštinskog odbora SRS u Nišu bio je 1992, a nakon izbora ulazi u Skupštinu SRJ kao savezni poslanik. Bio je ministar trgovine u Vladi Mirka Marjanovića do 1998. do 2000. U Skupštinu se ponovo vraća 2003. godine umesto Vojislava Šešelja koji odlazi u Hag, i ostaje poslanik do izbora 2012. godine.



Bio je predsednik Odbora za finansije Narodne skupštine Republike Srbije od 2008. do 2012. i član Grupe prijateljstva sa Izraelom. Jedan je od potpredsednika Srpske radikalne stranke,

dugogodišnji član Predsedništva kolegijuma SRS i član Centralne otadžbinske uprave. Bio je šef Pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja u Haškom tribunalu.

