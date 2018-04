PUPOVAC OSUDIO ŠEŠELJEVU PROVOKACIJU: Bezumno da se uzajamno gazimo, a nad glavom nam čizma koja nas i jedne i druge može zgaziti

Predsednik Srpskog nacionalnog veća i poslanik u Saboru Milorad Pupovac smatra da će današnji incident u Beogradu naneti štetu Srbiji i srpsko-hrvatskim odnosima.

"Svi smo bili u tom trenutku u predvorju Skupštine i razgledali smo simbole bivše zajedničke države. Nismo videli to što se događalo sa zastavom, ali smo čuli što je Šešelj dobacio prema delegaciji. To su bile uvrede koje su takve da ih ne želim ponavljati", rekao je Pupovac za hrvatske Novosti, glasilo SNV.

On je izrazio žaljenje što je došlo do prekida posete hrvatske delegacije Beogradu u kojoj je i on danas bio.

"Poseta je krenula u dobroj veri i atmosferi. Ovaj incident skrnavljenja nacionalne zastave nije se smeo dogoditi. To je šteta za Srbiju, za hrvatsko-srpske odnose i za jedan dobro započeti posao, s dobrim namerama i još boljim ciljevima. Nažalost, idemo korak napred, pa dva nazad", zaključio je Pupovac.

On je u postu na svom Fejsbuku zapitao "zar nije bilo dovoljno gaženja ljudskog dostojanstva i nacionalnih osećaja u odnosima između Hrvata i Srba?"

"Zar ne vidimo da je bezumno da se uzajamno gazimo dok nam je nad glavom čizma koja nas i jedne i druge može zgaziti? Zar nije vreme za uspravne Hrvate i Srbe i njihove uspravne zastave u zajednici ravnopravnih i prosperitet tih evropskih naroda?", napisao je Pupovac.

