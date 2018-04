ŠEŠELJ IZAZVAO SKANDAL: Predsednik Hrvatskog Sabora zbog njega prekida posetu Srbiji?

Predsednik Hrvatskog Sabora Gordan Jandroković nalazi se u Srbiji, a ovo je prva službena poseta jednog predsednika Hrvatskog Sabora našoj zemlji. Međutim, Jandroković bi mogao da prekine službenu posetu Srbiji nakon incidenta koji je danas napravio Vojislav Šešelj.

Šešelj je psovao hrvatsku delegaciju prilikom ulaska u srpsku Skupštinu. Pokušao je pritom i da pocepa hrvatsku zastavu, a zatim je sa svojim partijskim kolegom Filipom Stojanovićem, počeo da gazi.

Jandroković je posetu započeo susretom s predsednicom srpske Skupštine Majom Gojković, a tom prilikom je izjavio:

"Ovaj susret je veoma važan za razvoj bilateralnih odnosa dve države i svesni smo otvorenih pitanja iz prošlosti koje moramo rešavati. Do rešenja ne možemo doći ako ne razgovaramo i to je ključno bez obzira na one koji kritikuju odnos dve države. Danas je velika odgovornost na političarima koji ih vode", rekao je Jandroković.

Prema programu posete, Jandroković treba da se sastane i s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, ministarkom za evropske integracije Srbije Jadrankom Joksimović.

