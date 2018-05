ČEŠKI PREDSEDNIK ZEMAN: Kosovo vode narkomafijaši koji se finansiraju od RATNIH ZLOČINA!

Od jednog državljanina Srbije koji živi u Češkoj, Zeman je tokom susreta sa građanima prilikom obilaska istočne Češke danas u Jakartovicama dobio na poklon flašu pića za to što dosledno odbija da prima kosovske predstavnike

PRAG - Predsednik Češke Miloš Zeman izjavio je danas u Jakartovicama na istoku Češke da su zvaničnici Kosova "narkomafijaši koji se finansiraju od ratnih zločina", kada je preuzimao poklon od jednog svog srpskog simpatizera kao zahvalnost za to što odbija da se sreće sa kosovskim zvaničnicima i blokira imenovanje ambasadora Češke u Prištini.

Od jednog državljanina Srbije koji živi u Češkoj, Zeman je tokom susreta sa građanima prilikom obilaska istočne Češke danas u Jakartovicama dobio na poklon flašu pića za to što dosledno odbija da prima kosovske predstavnike, javio je danas češki proruski portal Parlamentnji listi.

"Dajte to. To će biti nešto kao rakija. Uvek sam o tim predstavnicima (Kosova) govorio kao o predstavnicima narkomafije koja se finansira od ratnih zločina. To mislim da je dovoljno", kazao je Zeman kao poznati ljubitelj alkoholnih pića obradovan poklonom.

Iako Zemanove česte obilaske raznih regiona Češke obično prate i manji protesti Čeha sa crvenim kartonima koji protestuju jer se svog predsednika stida, uvereni da ih odvlači od zapadnih saveznika i vuče na istok u naručje Rusije, u Jandrokovicama demonstranata prvi put nije uopšte bilo.

Simpatizeri su pitali Zemana kako namerava da se obračuna sa novinarima, pre svega iz češkog javnog tv servisa ČT, koji ga, kako je kazao jedan Čeh, javno blate.

"Znate, ja mislim da je najbolje ne raspravljati sa njima. Mada, nekada imam utisak da bi par šamara bilo na mestu", kazao je Zeman, javlja češki portal Seznam.cz.

