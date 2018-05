Kurc sa Vučićem u Sofiji: Srbija je zemlja koja prednjači na Balkanu

1 / 5 Foto: Tanjug/Dimitrije Goll

SOFIJA - Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocenio je danas u Sofiji, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da je Srbija zemlja koja prednjači na Balkanu.

- Srbija se nalazi na dobrom putu. Predsednik Vučić pokrenuo je brojne reforme, imamo pozitivan ekonomski trend. Zeleli bi da i u drugim zemljama Zapadnog Balkana vidimo isto. Potrebno je da iamo zemlje koje prednjače, a Srbija je svakako država koja je na čelu - podvukao je on.

Kurc je pohvalio i bilateralne odnose sa Srbijom, rekavši da je Beč zahvalan na dobrim odnosima.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

- Raduje nas koju pozitivnu ulogu predsednik Vučić igra u regionu. Nadamo se da će se približavanje Srbije EU nastaviti dalje pozitivno - objasnio je on. Kurc je rekao da od sutrašnjeg Samita EU-Zapadni Balkan očekuje unšenje nove dinamike u proces približavanja zemalja regiona Uniji.

Rekao je da je i dalje cilj prijem novih članica sa Zapadnog Balkana 2025..

Predsednik Srbije izrazio je zadovoljstvo što je imao mogućnost da razgovara sa Kurcom o raznim pitanjima.

- Veoma smo njemu, ali i vladi Austrije zahvalni na velikoj podršci evropskom putu Srbije. Razgovarali smo i o regionalnim pitanjima, migrantskoj krizi i usaglasili mnogo toga. Nadamo se i očekujemo da ćemo i dalje dobijati podršku Austrije - kazao je on.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Od sutrašnjeg Samita u Sofiji Vučić, kako je istakao, očekuje da definiše da je budućnost Zapadnog Balkana put ka EU, iako znamo da je puno posla pred nama.

- Nadamo se da će Austrija nastaviti da pruža podršku. Bilateralni odnosi naše dve zemlje, možda je preterano reći, nikada nisu bili bolji. Ne mogu da se setim kada su bili bolji. Nadamo se da ćemo premijerka i ja moći da ugostimo kancelara Kurca u Srbiji, a ja ću predsednika Austrije Aleksandra van der Belena ugostiti u oktorbu u Beogradu - kazao je on dodavši da se Srbija nada dolasku još investitora iz Austrije.

Ukazao je da je činjenica da među građanima Srbije ne postoji oduševljenje o putu ka EU, jer smo na evropskom putu već 18 godina, ali racionalno gledano to je najbolji.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

- Mi smo na putu ka EU, i ostaćemo na njemu. Ljudi bi želeli da vide više rezultata na tom putu - poručio je Vučić. Rekao je da zna da taj put neće biti lak, jer je prd nama jedna od velikih prepreka Kosovo i Metohija, ali i umor od širenja u EU.

- Mi ćemo raditi najbolje što možemo, nastavićemo da se menjamo, reformišemo, ali nije sve na nama - naveo je on.

Predsednik Vučić rekao je da je od EU dobijen okvirni datum za prijem, ali i dodao da ne može obećati svojim građanima da će to biti do 2025. - Zavisi od toga da li ćemo rešiti naša otvorena pitanja, i da li će i EU rešiti svoje probleme. Naše je da se nadamo boljoj budućnosti - zaključio je on.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Dimitrije Goll)

Kurir

Autor: Kurir